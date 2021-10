Lavinia Pârva, dezvăluiri despre viața de mămică: ”Este foarte greu, recunosc. Nu vreau să fiu ipocrită”

Lavinia Pârva a făcut dezvăluiri despre viața de mămică. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a recunoscut că uneori oboseala își spune cuvântul, iar rolul de părinte necesită și sacrificii.

Ştefan Bănică Jr. s-a căsătorit în secret cu Lavinia Pârva, iar informaţia a făcut ocolul internetului, în toamna lui 2017. Nu au existat însă detalii despre nunta celor doi, tocmai pentru că evenimentul s-a petrecut departe de ochii curioşilor, în Bulgaria!

Iar viața celor doi s-a schimbat radical de când a venit pe lume micuțul Alexandru. Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva sunt împliniți, însă bruneta recunoaște că nu este ușor să crești un copil.

”Mă mai întâlnesc cu mame prin parc cu copii și mă uit la ele și mă întreb: «Cum puteți să faceți asta?». Mă uit la copilul meu… cum ar fi să am doi ca el? Este foarte greu, recunosc, nu vreau să fiu ipocrită. Dar niciodată nu am fost atât de fericită. Niciodată nu am fost atât de obosită și totodată atât de fericită.

Mama m-a ajutat de când s-a născut Alexandru, dar ea mai pleacă, mai are și ea problemele ei. Nu am vrut bonă, am vrut să fiu mamă cu normă întreagă. Mi-am dorit enorm să fiu alături de el în fiecare etapă a vieții lui. Sunt foarte mândră că acum copilul are 2 ani și jumătate și am reușit să îl cresc singură. Am mai plecat cu el la drum, dar nu știi niciodată dacă o să fie cuminte sau o să aibă o criză”, a dezvăluit Lavinia Pârva la Teo show.

Alexandru, topit după bunicii lui

Lavinia Pârva a mai dezvăluit că fiul ei este topit după mama lui Ștefan Bănică Jr. Motiv pentru care… bunica îi vizitează mai des și stă cu micuțul Alexandru atunci când bruneta are spectacole sau alte treburi importante de rezolvat.

”Alexandru o adoră pe mama lui Ștefan și trece mai des, se mai joacă cu el. Seara încerc să mai lucrez, iar dacă plec la spectacol stă mama, vine bunica, găsim o soluție. Dar faptul că am stat acasă, nu au fost așa multe evenimente în perioada asta, am lucrat de acasă pe partea cu magazinul… a fost mai simplu”, a mai spus Lavinia Pârva.