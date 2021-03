Lavinia Pop spune tot adevărul: ”A fost greu să accept!” Cum s-a schimbat în ultimul an

Cântăreața Lavinia Pop privește partea plină a paharului în privința lucrurilor întâmplate în ultimul an. Interpreta de muzică populară a mărturisit că perioada de criză provocată de pandemia de coronavirus a ajutat-o să petreacă mai mult timp alături de familia sa. Cum s-a schimbat artista în ultimul an și ce planuri de viitor are?

Până să se declanșeze pandemia la nivel mondial, sătmăreanca Lavinia Pop, în vârstă de 22 de ani, petrecea aproape toate weekend-urile departe de casă, dat fiind că trebuia să fie prezentă la concerte și alte evenimente. Acum a rămas acasă! Cântăreața a explicat că a avut posibilitatea să petrească mult timp alături de cei dragi. A fost, însă, foarte afectată de pandemie! „Cred că ne-a afectat pe toată lumea în mod egal, indiferent de statul și jobul pe care îl avem. Mai ales pe noi artiștii, izolându-ne de viața activă pe care o aveam mereu… munca în studio, evenimente, spectacole și diferite apariții televizate. Pentru mine, cel puțin, a fost foarte greu să accept că din tot ceea ce obișnuiam să fac este pus pe pauză pentru o perioadă. Dar din toate acestea am avut parte de zile liniștite, am avut timp pentru familie, timp prețios pentru mine și cel mai important este că am învățat să prețuiesc sănătatea și pe cei dragi cu adevărat. Sunt sigură că am primit o lecție cu toții, iar această pandemie ne-a dovedit că toți suntem egali și într-o secundă viața noastră se poate schimba radical. Așadar, "Prețuiți viața și sănătatea, este cel mai frumos cadou primit de la Dumnezeu"", a declarat Lavinia Pop.

Lavinia Pop a mărturisit ca anul 2020 a fost unul al maturității și dezvoltării atât pe plan profesional, căt și personal. Mai mult, sătmăreanca spune că s-a schimbat destul de mult pe timpul perioadei de criză, însă speranțele la o viață mai bună,încă au rămas vii în mintea și sufletul ei. „Pentru mine, anul 2020 a fost un an al maturității, al dezvoltării pe mai multe planuri profesionale și al descoperirii personale. A fost despre mine, despre familie și despre prietenie! Așa aș descrie eu anul 2020. Nu pot să spun că a fost anul meu, dar nici nu aș putea să mă plâng, mă simt o femeie binecuvântată deoarece am lângă mine oameni minunați care mă iubesc necondiționat, iar în tot acest timp al pandemiei, am muncit la diferite proiecte muzicale.

Am început diferite colaborări frumoase cu numeroși colegi, m-am ocupat foarte mult de interacțiunea cu admiratorii mei din mediul online, dar pe lângă cariera am și ales să trec la un alt nivel al studiilor la care am început, cel de masterat. Acest an ne-a schimbat pe toți, iar eu m-am descoperit că pot să fac și altceva pe lângă ceea ce iubesc eu cu adevărat, și ceea ce înseamnă muzică. Îmi place ce am devenit eu în toți acești ani mai ales ca om, și sunt recunoscătoare și le mulțumesc celor care mă apreciază pentru că prin ei cariera mea înflorește frumos și asta mă motivează să fac mult mai mult.

Sunt o femeie împlinită și mândră de toate realizările mele de până acum, dar cu toate acestea “țintesc” spre cele mai înalte succese. Îmi doresc ca anul 2021 să fie un an mult mai bun, pe toate planurile, atât pentru mine, cât și pentru cei dragi și nu numai. Să avem parte de zile liniștite, să fie sănătate, iar încet să ne putem întoarce la viața normală. Vă invit să rămâneți alături de mine și de paginile mele de socializare, deoarece pregătesc pentru anul acesta melodii frumoase!”, a mai dezvăluit Lavinia Pop.