Legătura dintre Marius Moldovan, concurentul cu Golden Buzz de la Românii au Talent, și Lucian Elgi: „Ce crezi că se întâmplă?”

Lucian Elgi – supranumit regele Tik Tok-ului- este invitatul special din cea mai nouă ediție a emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL. Împreună cu Dan Diaconescu, influencerul a scos la iveală povestea emoționantă a lui Marius Moldovan, cel care a primit Golden Buzz-ul de la Andra – în emisiunea Românii au Talent. Cum l-a descoperit, de fapt, Lucian Elgi pe tânărul care lucrează în pădure la tăiat lemne? Emisiunea poate fi urmărită AICI.

În cadrul emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL, Lucian Elgi a povestit care este legătura dintre el și Marius Moldovan, concurentul care a obținut Golden Buzz la Românii au Talent. Regele Tik Tok-ului și-a adus aminte cum i-a cunoscut povestea de viață a finalistului de la Românii au Talent. Cu o copilărie chinuită, marcată de drame, tânărul din satul Nimigea de jos, a reușit să răzbească datorită donațiilor făcute de oamenii cu suflet mare.

Care este legătura dintre Lucian Elgi și Marius Moldovan, Golden Buzz-ul Andrei

Marius Moldovan a trăit până la 9 ani într-un internat, apoi părinții lui l-au scos de acolo și l-au pus să muncească prin sat, cu ziua ca să câștige un ban. Câțiva ani mai târziu, având 8 frați acasă și o situație financiară precară, tânărul a plecat în Germania să lucreze. La scurt timp primește un telefon în care este informat că mama lui s-a stins din viață. Revin în țară, iar la câteva săptămâni rămâne și fără tatăl lui.

Rămas singur cu cei 8 frați, Marius Moldovan și-a găsit alinarea în muzică și a început să își expună viața în versurile unor melodii hip-hop. Și-a făcut cont pe TikTok și a început să posteze clipuri în care cântă. Marius Moldovan a început să își formeze propria comunitate de fani și să fie încurajat de un număr impresionant de utilizatori – printre aceștia și Lucian Elgi, cel care l-a descoperit și i-a oferit ajutorul.

LUCIAN ELGI: Deci, în live-ul ăsta, oameni buni, am reușit să fac o faptă extraordinară pentru un tânăr care a plecat la muncă în străinătate, în Germania, dacă nu mă înșel, și din Germania primește un telefon și spune că a murit mama lui. El având încă opt frați. Vine în țară, mă rog, săracul, îți dai seama, distrus, mă rog, și îl pierde și pe tatălui în mai puțin de 2 ani sau 3 ani se curăță și tatălui. Și ce crezi că se întâmplă? El rămâne capul familiei cu 8 frați. Și trebuie să-i crească și mă rog și mă rog. O tragedie foarte mare. Și el intră în emisiune și spune, domnul Lucian, la dumneavoastră eu vreau să cânt hip-hop.

Dar la dumneavoastră cred că nu se cântă. Lumea vrea să asculte mai mult manele sau nu știu ce. Băi, nu, vino și cântă, dacă tu ai talent. Dar să ne spui povestea asta exact cum ai spus-o tu. Și o spune, Dan, la noi în emisiune și uite așa se întâmplă toată treaba, câștigă suta asta de euro, dar pe lângă această sută de euro, oamenii vădit emoționați de toată povestea asta, reușim împreună să strângem o sumă de bani măricică, să zic așa, vreo 7-800-2000, nu mai știu câți bani am strâns, nici nu vreau să vorbesc prostii. El avea nevoie, pentru că autoritatea tutelară trebuia să ia frații de lângă el și să-i ducă într-un centru de plasament, el neavând condiții de a-i crește pe frații lui.

Și vine autoritatea tutelară, mă rog, ți-am zis ce a fost, ce se întâmplă. Și acum el avea nevoie de o toaletă și de o bucătărie. Ca să arate autorității tutelare faptul că el poate să-și întrețină frații. El la rândul lui are și el un copil și încă doi frățiori mai mici pe care îi are în îngrijire. Și ce crezi că se întâmplă? Oamenii de pe TikTok și le dau să le dea Dumnezeu sănătate tuturor celor care au stat alături de mine și sunt al alături de mine de foarte mulți ani, reușim să strângem suma asta de bani, băiatul, exact cum am spus, s-a dus și a construit a doua zi și a cumpărat bolțari și a cumpărat toate astea și a construit baie și bucătărie și totul bine și frumos.

DAN DIACONESCU: Și hip-hoper-ul descoperit de către tine, i-ai făcut o donație separat de premiul. I-am făcut o donație cu ajutorul oamenilor. Toți românii au donat. Din ce ți s-a donație, ai donat și tu lui mai departe. Așa, i-am dat toți banii și a construit tot. Ce crezi că se întâmplă? Săptămâna trecută, același tânăr, Marius Moldovan, ajunge la România au Talent cu aceeași poveste. Și ce crezi? Ia Golden Buzz-ul de la Andra Măruță și se duce direct în semifinală. Acuma îți dai seama că e un sentiment de mândrie.

DAN DIACONESCU: Da, e o poveste cu un început și cu un happy end.

LUCIAN ELGI: Un happy end extraordinar și cred multă lume spune că va fi și finalist și chiar câștigător, pentru că povestea lui este absolut incredibilă. Asta vreau să… Deci tot o descoperire de-a ta pe TikTok.