Lege nouă în România: vizează mirosurile! Unde poți depune plângere

Ministerul Mediului a lansat în consultare publică metodologia Legii Mirosurilor, după cinci de la promulgare. Această măsură obligă companiile să întocmească planuri de gestionare a disconfortului olfactiv, implicând autoritățile și cetățenii în monitorizare și control, potrivit Capital.ro.

Legea Mirosurilor a intrat în vigoare încă din iulie 2020, însă nu a putut fi utilizată din cauza lipsei normelor de aplicare. Ministerul Mediului, în colaborare cu Ministerul Sănătății, ar fi trebuit să le elaboreze în cel mult 180 de zile de la intrarea în vigoare. În cele din urmă, în august 2025, autoritățile au lansat în consultare publică metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și planul de gestionare a acestuia.

Unde poți depune plângeri pentru Legea Mirosurilor din România

După cinci ani de la promulgare, Legea nr. 123 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cunoscută drept „Legea Mirosurilor”, a fost lansată în consultare publică

Așadar, cetățenii și instituțiile care doresc să transmită opinii, sugestii sau plângeri o pot face în n termen de 30 de zile de la data publicării pe site-ul oficial. Iată care sunt cerințele minime de conținut regăsite în document!

identificarea surselor de mirosuri neplăcute din cadrul amplasamentului;

stabilirea unor puncte de control și elaborarea unui sistem de monitorizare în aceste puncte;

aplicarea de măsuri pentru prevenire și reducerea mirosurilor;

elaborarea unor proceduri de gestionare a plângerilor din partea cetățenilor;

stabilirea unor responsabili în cadrul companiei pentru implementarea planului.

Citește continuarea pe Capital.ro.