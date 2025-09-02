Legenda femeii mute, misterul de la Mănăstirea Sucevița. Ar fi dispărut fără urmă!

Mănăstirea Sucevița este una dintre cele mai valoroase comori ale patriomoniului românesc – recunoscută pe plan mondial pentru frescele sale unice. Situat în inima Bucovinei, lăcașul sfânt a devenit un punct turistic popular mai ales datorită ”Legendei femeii mute”, cunoscută ca fiind unul dintre misterele ascunse ale Suceviței, notează EVZ.RO.

Mânăstirea Sucevița nu este doar un monument de artă, o zonă bogată de istorie și mituri, ci un loc unde legendele sunt încă vii. Una dintre cele mai fascinante povești este ”Legenda femeii mute”, transmisă din generație în generație – vezi mai multe AICI.