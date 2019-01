Legendarul Tiesto împlinește astăzi 50 de ani! Artistul este așteptat de fanii din România, în fiecare an, pe scenele de la Untold și Neversea!

Cariera lui Tiesto este punctată de reușite personale: a fost primul DJ din lume care a vândut toate biletele pentru un eveniment desfășurat pe un stadion, unde a performat singur, în față a 25.000 de oameni, două nopți la rând; a marcat un hit de number one, piesa „Traffic”, prima producție instrumentală care a ajuns în fruntea chart-urilor din Olanda.(CITEȘTE ȘI: ANDRA E ÎNSĂRCINATĂ PE BUNE?! A PĂRĂSIT SUPER-HAPPY CLINICA DOCTORULUI CU CARE A NĂSCUT DE DOUĂ ORI)

Avea 23 de ani. Remix-ul făcut pentru „Silence” (Delirium feat. Sarah McLachlan), a fost primul track house difuzat în programele de zi la radio-urile din America de Nord (a devenit și un „internațional dancefloor anthem” și a fost piesa de top 10 în chart-urile britanice). A avut un set live urmărit de miliarde de oameni pe durata ”Paradei Atleților”, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din Atena (2004).(NU RATA, AICI: FILMĂRI ÎN PREMIERĂ CU GARAJUL DE MULTEEE MILIOANE € AL ȘEICULUI ÎNDRĂGOSTIT DE O ROMÂNCĂ ISCUSITĂ!)

A pus bazele ”Black Hole Recordings”

În 1997 Tiesto și Arny Bink au pus bazele ”Black Hole Recordings”, label-ul care a lansat uriașele succese „Magik”, „În Search Of Sunrise” și compilatiile mixate „Nyana”. Black Hole a devenit atât de puternic, încât în 2001 Tiesto a lansat un sub-label, Magik Muzik. „Este locul perfect pentru lansarea înregistrărilor mele sau a unor oamneni în talentul cărora am crezut cu adevărat. Tot ce a apărut la Magik Muzik poate fi găsit în set-urile mele. Asta înseamnă foarte mult pentru micuțul meu proiect”, a mărturisit Tiesto.

Câteva dintre release-urile lansate cu Magik au fost considerate „big hits”: „Flight 643” (2001), la aceasta se adaugă și trei albume de artis: „În My Memory”, „Just Be” și „Elements Of Life”. Tiesto este cunsocut că fiind unul dintre pionierii scenei trance, acum stilul sau este „un mix din fiecare”: trance, house techno-tot ceea ce lumea dance are de oferit.

”În 1998 am fost cu adevărat un DJ trance, dar acum călătoresc atât de mult, prin diverse locuri de pe glob, intru în contact cu tot felul de culturi, cu influențe diferite, așa ca am ajuns să adopt câte puțin din toate. Cred că singurul mod în care un DJ poate merge mai departe în zilele astea, e să vina cu un mix diversificat, cu sound-uri diferite”, a mai spus acesta.

”Olandezul zburător”, un nou record personal

Pentru celebrul DJ ultimii ani au fost ca o călătorie, cu momente care l-au definit că artist. Pe lângă succesele de club, Tiesto a fost premiat de industria dance-TMF Awards, MTV, Dutch DJ și multe discuri de aur și platină pentru vânzări masive. Pe 31 iulie 2009, ”olandezul zburător” a marcat un nou record personal: a fost singurul DJ din lume invitat într-un gig în Victoria Park (Londra).(NU RATA, AICI: POLITICIANA PNL & SOȚUL BANCHER, VACANȚĂ EXCLUSIVISTĂ ÎN INSULELE MALDIVE)

Sigur, nu putem uita că a fost ales de cititorii DJ Mag-NO 1 DJ! Este unul dintre artiștii de main de la Untold și Neversea și uimește, în fiecare an, cu versatilitatea stilului sau. Există cei care consideră că e un produs comercial, există încă mai mult care-i adoră muncă și vibrează la fiecare măsură, set, track, iar scenă muzicii electronice nu ar fi aceiași fără olandezul zburător, DJ Tiesto.