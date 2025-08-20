Acasă » Știri » Leguma care face minuni pentru creier și inimă, potrivit medicul Vlad Ciurea: „Știu că face foarte bine”

De: Alina Drăgan 20/08/2025 | 13:48
De multe ori, pentru un corp sănătos și o minte limpede, alimentația joacă un rol esențial. Ceea ce mâncăm se reflectă direct în modul în care ne simțim și în starea noastră generală de sănătate. Medicul Vlad Ciura a dezvăluit recent care este leguma ce aduce beneficii uriașe pentru creier și inimă.

Medicul Vlad Ciurea a vorbit despre alimentul pe care, deși personal nu îl poate consuma în cantități mari, îl recomandă cu tărie tuturor. Este vorba despre o legumă accesibilă, prezentă deja în bucătăria românilor, care ajută la curățarea arterelor și la susținerea sănătății sistemului nervos.

Neurochirurgul Vlad Ciurea atrage atenția că sănătatea începe din farfurie, iar ceea ce alegem să mâncăm influențează nu doar energia de zi cu zi, ci și funcționarea organelor vitale. Printre alimentele recomandate de specialist usturoiul ocupă un loc de frunte.

Această legumă-minune este cunoscută de secole pentru proprietățile sale. Printre efectele benefice se numără scăderea tensiunii arteriale, reducerea nivelului de colesterol „rău”, întărirea sistemului imunitar și prevenirea bolilor cardiovasculare. De asemenea, usturoiul are proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii, fiind considerat un „antibiotic natural”.

În ceea ce privește beneficiile pentru creier, usturoiul poate contribui la îmbunătățirea circulației sanguine și, implicit, la oxigenarea corectă a țesutului cerebral, ceea ce înseamnă o mai bună concentrare și protecție împotriva declinului cognitiv.

De altfel, Vlad Ciurea spune că deși el personal consumă foarte puțin usturoi, din cauza arsurilor gastrice pe care i le provoacă, cunoaște foarte bine efectele extraordinare ale acestuia.

„Sunt trei alimente foarte benefice pentru creier. Toate vegetalele, toate fructele și toate semințele. Pentru creier, în plus, este usturoiul, busuiocul și pătrunjelul. Consum foarte puțin usturoi, deoarece îmi provoacă arsuri la stomac, dar știu că face foarte bine. Este dovedit faptul că usturoiul curăță arterele.

Cele non-benefice, aceste proteine cu prăjeli nu sunt bune. Sunt o greutate pentru creier. Mai există și cele trei prafuri albe toxice: unul este cel care se prizează, al doilea este zahărul și al treilea este sarea în exces”, a precizat medicul.

Astfel, chiar dacă gustul și mirosul usturoiului nu sunt pe placul tuturor, efectele sale asupra organismului sunt incontestabile. În combinație cu un stil de viață echilibrat și cu evitarea alimentelor procesate, această legumă poate fi considerată un aliat de nădejde al longevității și al unei minți sănătoase.

