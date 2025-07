Leo de la Kuweit a dat nas în nas cu soţul amantei la o cumetrie! Manelistul a luat foc şi… Florin Salam a picat la mijloc!

Lumea manelelor este foarte complicată, iar încrengăturile amoroase de aici sunt, fără doar și poate, unele pe care nici nu ți le poți imagina. De data aceasta, am aflat continuarea unei povești care a ținut pe toată lumea cu sufletul la gură! Personajele principale ale acestei încrengături sunt: Dan Bursuc, Leo de la Kuweit, soția lui, fiica lui Dan Bursuc, Adriana, Cristian Londonezu și soția lui. Toți sunt protagoniștii celei mai încurcate povești ale anului! Dar să o luăm cu începutul și să vă introducem ușor în poveste, nu de alta, dar ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile la o nuntă, o să vă surprindă! Leo de la Kuweit și fostul coleg pe care l-a trădat și i-a lăsat soția gravidă au dat nas în nas, sub privirile lui Florin Salam! CANCAN.RO are detaliile celei mai complicate încrengături amoroase din lumea manelelor!

Povestea începe cu doi ani în urmă când Leo de la Kuweit a strâns datorii colosale după ce, pe modelul Regelui, a început să dea țepe. Manelistul reușise „performanța” să aibă de dat 600.000 de euro la diverși cămătari și la oamenii la care nu se prezenta la evenimente. A decis să își găsească scăpare și portița de ieșire a fost Adriana, fiica lui Dan Bursuc. Leo a scăpat-o pe tânără de fostul iubit, un interlop periculos pe nume Uku apropiat al clanului Chira, s-au îndrăgostit, iar manelistul i-ar fi spus imediat lui Dan Bursuc de relația pe care o trăiește cu fata lui. Dacă inițial nu a fost de acord, în timp Bursuc a analizat mai atent situația și a decis să o lase pe fiica lui să-și trăiască povestea de iubire cu Leo cu o singură condiție: Să o ia de soție. Zis …și atât! Dar ajungem și acolo.

Leo de la Kuweit nu scapă de belele! A jucat la două capete, dar a venit nota de plată!

Dacă inițial l-a crezut de bunăcuviință pe Leo de la Kuweit, Dan Bursuc a ajuns să ia una dintre țepele vieții! Spunem asta pentru că, după ce s-a văzut cu sacii în căruță și cu datoriile plătite de „tata-socru”, manelistul și-a îndeplinit doar o parte din pactul care consta în două lucruri: Să o ia pe Bursuciță de soție și să meargă cu Bursuc la cântări pentru a-și mai recupera din datoria de la el. Dacă a doua parte nu a fost o problemă pentru el, în privința nunții Leo s-a sucit la 180 de grade. Mai exact, când erau cu data nunții stabilite, în toamna anului 2024, pofticiosul Leo s-a încurcat cu Andreea Valentina, nimeni alta decât soția lui Cristian Londonezu, fostul lui coleg.

Și nu vă gândiți că doar și-au făcut ochi dulci sau au avut o aventură de o seară! Nu, Leo de la Kuweit când intră în pâine, intră de tot…cu tot sufletul! Așadar, în doi timpi și trei mișcări, manelistul a lăsat-o însărcinată pe soția lui Londonezu. Când acesta a aflat de toată situaţia, ba mai mult, că femeia lui a rămas gravidă, a decis să o părăsească. La acel moment, separarea i-ar fi picat chiar bine femeii care își putea trăi povestea de iubire cu manelistul. Ba chiar au dat-o pe față! Și-au făcut tatuaje la fel, ca semn al iubirii lor și doamna Andreea Valentina își luase grade, obligându-l pe Leo să o părăsească pe Bursuciță.

Soțul și amantul au dat nas în nas! Florin Salam, prins la mijloc

Atunci când fugi după doi iepuri, nu prinzi niciunul! Spunem asta pentru că Leo de la Kuweit a tras cât a putut de relația cu Bursucița și de cea cu Andreea, soția lui Londonezu…și a rămas fără niciuna. După ce Dan Bursuc a făcut ditamai scandalul și a mers peste manelist acasă cerându-i socoteală că a lăsat-o pe altă femeie gravidă și nu a mai luat-o pe fiica lui de soție așa cum promisese, Leo și-a primit lovitura de grație: Andreea Valentina, tam-nesam a decis să se întoarcă la Cristian Londonezu. Bărbatul care mai are un băiețel cu femeia, a decis să o ierte cu condiția să renunțe la sarcină! Femeia a acceptat, a făcut avort, cei doi au dat uitării escapada ei cu Leo și s-au împăcat. Dar trecutul nu-i dă pace bărbatului!

În weekendul acesta, Leo de la Kuweit a dat nas în nas la o nuntă la Dobreni, Giurgiu cu Cristian Londonezu! Acesta din urmă cântă de multă vreme cu Florin Salam, așa că, după ce și-au făcut numărul se pregăteau să strângă echipamentele și să plece, moment în care își face apariția Leo de la Kuweit. Manelistul, însoțit de cei din formația sa, a încercat să evite orice interacțiune între el și bărbatul căuia i-a furat soția, dar aici a intervenit Regele FS. Salam s-a dus glonț la Leo, deși în spatele lui se afla Cristian Londonezu. Din fericire pentru nuntași, desi tensiunea putea fi tăiată cu un cuțit, între ei nu s-a întâmplat vreun scandal, asta și pentru că Florin Salam a calmat rapid spiritele.

