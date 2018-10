Lewis Hamilton, campion mondial pentru a cincea oară!

Lewis Hamilton a câștigat pentru a cinea oară titlul de campion mondial, după ce a terminat pe locul 4 Marele Premiu al Mexicului. Britanicul de 33 de ani a tranșat astfel lupta cu Vettel cu două etape înainte de finalul sezonului. Hamilton avea nevoie de o clasare în primele șapte locuri pentru a câștiga titlul și fără să forțeze a reușit să-și atingă obiectivul.

Marele Premiu al Mexicului i-a revenit lui Max Verstappen, care este la al doilea succes în 2018. Pe locul 2 s-a clasat Sebastian Vettel (Ferrari), iar pe locul trei Kimi Raikkonen (Ferrari).

„Da, am un sentiment foarte ciudat acum. Nu a fost câștigat titlul aici, ci a fost prin multă muncă grea de-a lungul multor curse. Cred că trebuie să le mulțumesc fanilor de aici, din Mexic, e un Grad Prix special. Apoi vreau să transmit un mare mulțumesc echipei mele, care a trecut prin multe, a muncit mult la multe curse, așa că le sunt recunoscător. Le mulțumesc tututor celor care au făcut parte din asta, mai ales celor de la Mercedes. A fost o cursă oribilă, am avut un start minunat, apoi m-am tot zbătut și chiar nu știu ce s-a întâmplat după aceea. A fost o luptă continuă și am încercat să stăpânesc mașina și s-o aduc acasă. Le sunt recunoscător tuturor, familiei mele, vă iubesc, vă mulțumesc pentru sprijin. N-aș fi fost aici dacă n-ar fi fost tatăl meu, munca grea pe care a făcut-o și familia mea, deci e o experiență frumoasă”, a declarat Lewis Hamilton la puțin timp după ce a câștigat titlul mondial.

Lider în clasamentul „all-time” al titlurilor mondiale este Michael Schumacher, care are șapte titluri mondiale în 10 ani!

Ultimele două etape din sezonul de Formula 1 vor avea loc în Brazilia pe 11 noiembrie și Emiratele Arabe Unite pe 25 noiembrie.

Clasament piloți Formula 1

1 Lewis Hamilton- Mercedes- 358 p.

2 Sebastian Vettel- Ferrari- 294 p.

3 Kimi Raikkonen- Ferrari- 236 p.

4 Valtteri Bottas- Mercedes- 227 p.

5 Max Verstappen- Red Bull- 216 p.

6 Daniel Ricciardo- Red Bull- 146 p.

7 Nico Hulkenberg- Renault Sport- 69 p.

8 Sergio Perez- Racing Point F1- 57 p.

9 Kevin Magnussen- Haas- 53 p.

10 Fernando Alonso- McLaren- 50 p.

Clasament echipe

1 Mercedes 585p

2 Ferrari 530p

3 Red Bull 362p

4 Renault 114p

5 Haas 84p

6 McLaren 62p

7 Force India 47p

8 Sauber 36p

9 Toro Rosso 33p

10 Williams 7p