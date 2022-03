Lidia Buble: “Am șters tot și…” Dilema dispariției de pe Instagram – mișcare de marketing sau “detox” de social media?

Lidia Buble este urmărită de aproape un milion și jumătate de oameni pe Instagram, iar fanii au intrat la bănuieli când au văzut că artista lor favorită a dispărut de pe social media mai bine de două săptămâni. CANCAN NEWS vă prezintă pe larg motivele pentru care fosta iubită a lui Răzvan Simion a simțit nevoia unui “detox” de la platformele sociale.

Momentul în care Lidia Buble și-a sters postările de pe Instagram, iar imaginea de profil a fost substituită de una complet neagră, fanii au intrat în panică. Actualmente, fosta iubită a lui Răzvan Simion are doar două postări și nu urmărește nicio persoană. Lidia a fost luată la rost până și de apropiații cărora le-a dat unfollow, frații acesteia neînțelegând ce se întâmplă cu sora lor.

“Un milion și aproape jumătate de prieteni care mă urmăresc pe Instagram și le mulțumesc că sunt acolo, dar e adevărat că am lipsit două sau trei săptămâni. Am făcut o cură de detoxifiere de tot ce înseamnă rețelele de socializare, am simțit nevoia. Am șters tot și pentru că mi-am făcut schimbarea asta de look, nu mă mai regăseam în fata aceea blondă și am vrut să fac o schimbare, cred că mi-a fost de fapt dor de Lidiuța de acum aproape zece ani!

M-au întrebat și frații mei: “Ce ai cu noi?” Nu e nimic personal, am vrut să dau unfollow la toată lumea! Mă simțeam foarte obosită, foarte încărcată și le-am spus celor cu care lucrez, din echipa mea că simt nevoia să schimb ceva, să fac ceva. Nu s-a întâmplat nicio tragedie, sunt mai vioaie și mai plină de viață!”, a declarat artista la “Radio ZU”

Sursă foto: Instagram.com