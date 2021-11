Lidia Buble, apel disperat! A aflat că e bolnavă şi le cere ajutorul tuturor

Pe rețelele de socializare, artista Lidia Buble a făcut un apel disperat. O tânără are nevoie de ajutor, după ce a fost diagnosticată cu o formă severă de cancer la sânge, leucemie.

”Share, vă rog. Dragi prieteni! Vă scriu din dorința de a ajuta o ființă nevinovată care are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor! Georgiana se află sub tratament în spitalul Churchill Hospital Oxford, din Anglia, și a fost diagnosticată cu o formă severă de cancer la sânge, leucemie. Șansa ei la o nouă viață o reprezintă suma de 50.000 de lire, orice sumă este binevenită, banii se depun în cont.

Vă rog din suflet să o ajutăm pe Georgiana, pentru că merită ajutorul nostru și are mare nevoie de el! Vă mulțumim din suflet și vă dorim multă sănătate!”, scrie în mesaj.

Lidia Buble se confruntă cu probleme de sănătate, după întoarcerea din ”Asia Express”

Printr-o postare pe rețelele de socializare, Lidia Buble a explicat cum a fost ultima etapă în Turcia pentru ea și sora ei, Estera Buble. Cele două concurente, alături de echipele formate din Zarug și Lorelai, și Patrizia și Francesco, au fost nevoite să se ”lupte” cu 200 de kilograme de vase pe un cărucior simplu, fără margini, lucru ce le-a pus piedici. Însă, chiar dacă au reușit să ducă probele până la capăt, Lidia Buble a constatat faptul că se confruntă acum cu probleme de sănătate, și anume o hernie de disc.

