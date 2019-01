Lidia Buble este însărcinată? De aia s-a grăbit Răzvan Simion să se însoare cu ea

Lidia Buble şi Răzvan Simion s-au căsătorit în secret. Cei doi au ales să îşi unească destinele după o relaţie de patru ani, pe plajă. Vedeta a postat o imagine pe pagina sa de Instagram, de la ceremonie, iar mesajele de felicitare au început să curgă. Totodată, au fost alimentate și zvonurile conform cărora Lidia este însărcinată, acesta fiind și motivul real al vitezei cu care ea și Răzvan au decis că e cazul să își pună… pirostriile.

„Casă de piatră, aşteptam şi un bublişor mic!!! Vă doresc multă fericire!!!/ Casă de piatră, iubire, înţelegere şi mulţi copii! Dumnezeu să vă binecuvânteze!/ Aţi făcut nunta în Maldive .. secretă?/ O familie frumoasă!/ Te admir mult! Multe binecuvântări, iubire şi fericire!/ Nu creeeed!!! Felicitări! Să vă iubiţi şi să vă respectaţi forever!!! Sunteţi doi frumoşi!!!!” au fost câteva dintre mesajele transmise de fanii lor.

Lidia Buble a început anul cu două vacanțe. Cântăreața se află momentan în Portugalia, alături de Răzvan Simion, urmând că în curând să plece în Maldive, unul dintre locurile ei preferate. Lidia nu merge însă cu Răzvan în Maldive – acesta fiind nevoit să se întoarcă la job – ci alături de două dintre surorile ei și câteva prietene. În fotografia pe care a postat-o din Portugalia, Lidia Buble – strânsă în brațe de Răzvan – își acoperă cu o poșetă burtica, parcă dorind să ascundă – cel puțin deocamdată – primele semne ale sarcinii.

Lidia Buble s-a fotografiat goală în baie. Reacțiile fanilor au trecut de la o extremă la cealaltă

Firește, o astfel de fotografie nu putea să treacă neobservată. După cum nu poate uita nimeni că Lidia Buble este fiică de preot. Motiv pentru care unii dintre fani au taxat-o fără milă. Alții, firește, au fost încântați de ceea ce au reușit să vadă în fotografie.

„Sunt al patrulea copil al familiei Buble. Asta e ordinea: Lorena (11 ani), Diana (16 ani), Elisei (18 ani), eu, Estera (23 de ani), Daniel (27 de ani), Corneliu (29 de ani), Daniela (31de ani), Simion (33 de ani), Beniamin (35 de ani), Iosif (37 de ani). Suntem 11 cu toţii, plus 22 de nepoţi şi 354 de verişori. Mama mi-a spus că i-a fost greu cu primii trei copii, pentru că apoi ne-am crescut unul pe celălalt. Ea nu a lucrat, s-a ocupat de noi, iar tata este preot. Am locuit într-un apartament cu patru camere, din Deva, cu paturi suprapuse şi am avut cea mai frumoasă copilărie. De Crăciun şi de Paşte era ceva de vis. Ne costumam în Iosif şi Maria, în magi, ne aduceam cadouri, iar noi, fetele, făceam prăjituri cu mama”, povestea Ldia Buble într-un interviu.

”Pacat de tine ca cunosti cuvatul lui Dumnezeu si te despoi asa”, a certat-o cineva pe Lidia pentru că a postat o astfel de fotografie. Iar un alt vizitator al paginii s-a arătat la fel de indignat: ”Păcat de tine, la asta chiar nu ma așteptam din partea ta ! Totusi ai fost crescuta intr.o familie de pocaiti! ??”.

Însă nu au lipsit nici comentariile laudative: ”Bai fetita,esti mortala❤️”, a exclamat altcineva. ”La postarea asta vei face 75,000 de like sau chiar mai multe”, ”Asteptam cat mai multe poze asa , ca esti arta!”, au mai scris fanii Lidiei Buble pe pagina sa de Instagram.