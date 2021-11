2021 a fost un an senzațional pentru Lidia Buble, care a marcat numeroase reușite. Cea mai importantă este, cu siguranță, cea de pe plan personal. Cântăreața se iubește nebunește cu actorul cubanez Harlys Becerra și pare-se că are mari planuri cu el! După mai multe relații eșuate, surpriză mare, artista este pregătită să îmbrace rochia de mireasă, iar CANCAN NEWS are toate detaliile!

Lidia Buble trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu actorul Harlys Becerra. Chiar dacă își consumă relația discret, cunoscuta artistă a făcut un pas important și iată că ar fi pregătită să îl facă și pe cel de-al doilea!

După ce cubanezul a venit în țară, pentru a cunoaște nu doar meleagurile pe care s-a născut Lidia Buble, ci și anturajul ei, cântăreața a dezvăluit, chiar pe „Drumul Împăraților”, că este pregătită să îmbrace rochia de mireasă!

Zâmbete și declarații de dragoste

Mulți își doresc să o vadă pe Lidia Buble la altar, așa că așteaptă următoarea ei „mutare”. Cert este că bucuria din viața solistei se vede cu ochiul liber, iar zâmbetul îi este nelipsit din mai toate fotografiile.

Cât despre Harlys Becerra, cubanezul nu se sfiește să îi facă declarații de iubire Lidiei, inclusiv în spațiul public. Despre ce este vorba aflați doar dacă dați PLAY pentru CANCAN NEWS.

