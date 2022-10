Lili Sandu dezvăluie secretul siluetei de invidiat. Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” a renunțat complet la un aliment

Lili Sandu (43 de ani) are un iubit cu 12 ani mai tânăr și reușește să se mențină în formă chiar și după ce a devenit mămică. Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit care este secretul său, respectiv alimentul la care a renunțat.

Lili Sandu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Silviu Țolu. În data de 10 august 2020, cei doi au și devenit părinți, după ce prezentatoarea de la PRO TV a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe nume Thomas Jay. Cântăreața și iubitul ei cu 12 ani mai tânăr nu au apucat încă să facă nunta, dar cu siguranță vedeta va încăpea în orice rochie își dorește.

Cu o siluetă de invidiat și un ten care nu-i arată deloc vârsta, Lili Sandu pare să se mențină foarte bine la cei 43 de ani. Secretul său ar fi că a renunțat la un aliment încă de la vârsta de 14 ani. Este vorba despre carne. Așadar, actrița a devenit vegană de aproape 30 de ani. (CITEȘTE ȘI: Dezvăluirile făcute de Lili Sandu. De ce actrița și Silviu Țolu au fost la un pas de despărțire)

Lili Sandu a recunoscut că își face intervenții estetice. La ce retușuri a apelat

În urmă cu un an, prezentatoarea TV a dezvăluit că a apelat la mici retușuri estetice, la nivelul feței. Actrița a conceput un plan special alături de medicul estetician.

Am fost în vizită la clinică pentru un tratament facial și am stabilit cu doctorul un plan pentru următoarea perioadă de mici retușuri estetice la nivelul feței (sunt All IN pentru mici îmbunătățiri, nu schimbări totale de nu ne mai recunoaștem ?)”, le-a mărturisit Lili Sandu internauților.

