Liliana din Bacău, cameristă la un hotel din Londra, face dezvăluiri uluitoare: jefuită în plină stradă chiar de o…româncă și banda ei: ”Am lovit cu cotul, am dat fata la o parte, am strigat…” S-a uitat pe card și a înlemnit!

O bandă de infractori din care face parte și o româncă a terorizat capitala Marii Britanii. Hoții mizează pe șocul victimelor și acționează în plină zi. O femeie din Bacău, cameristă la un hotel londonez, le-a căzut victimă recent. Aceștia i-au furat 500 de lire în timp ce voia să scoată bani de la un bancomat. După ce a tastat codul PIN, Liliana P. s-a trezit în spatele ei cu un bărbat, care a preluat controlul tranzacției. Banii au dispărut din cont chiar sub ochii ei. CANCAN.RO are toate detaliile.

Un grup infracțional din care face parte și o româncă a băgat frica în locuitorii din Londra. Hoții sunt specializați în furturi de pe carduri. Aceștia acționează în plină zi și foarte rapid, sub privirile îngrozite ale victimelor. Liliana P., o femeie din Bacău care este cameristă la un hotel londonez, a fost una dintre victime. Modul în care aceștia au operat este demn de filmele de acțiune.

Totul s-a întâmplat în câteva secunde. În timp ce încerca să scoată bani de la un bancomat, femeia de 59 de ani s-a trezit în spatele ei cu un bărbat. Aceasta apucase să tasteze codul PIN. Când a vrut să continue operațiunea de retragere a banilor, individul respectiv a preluat finalizarea tranzacției. Cu o dexteritate ieșită din comun, hoțul a făcut o manevră prin care i-a sustras femeii din cont 500 de lire. Acesta avea și o complice, care ar fi de origine română.

”M-am dus în East Ham, ca să scot banii de chirie. În bancă era aglomerat, așa că am zis să scot bani de la bancomatul de afară. Nu era nimeni. Am introdus cardul, am băgat PIN-ul, dar nu am apucat sa bifez suma. În acel moment, în spatele meu a venit un bărbat, care a început să apese pe taste. I-am zis că nu am nevoie de ajutor, dar el insista. În stânga, era o femeie pe care a întrebat-o în engleză dacă a reușit, iar ea i-a răspuns că este OK. Am apucat să scot cardul, dar a vrut să mi-l smulgă din mână. L-am lovit cu cotul, am dat-o la o parte pe fată, am fugit în bancă și am strigat «Ajutor!», a povestit, pentru CANCAN.RO, Liliana P.