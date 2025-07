Lior Bebera, fostă vedetă Pro TV, a băgat teroare într-o angajată! Victima a cerut de urgență ordin de protecție. Totul s-a întâmplat într-un hotel de lux din București

Lior Bebera, managerul de top din spatele unui celebru hotel de lux din București și fost concurent la „Vocea României”, a ajuns recent în mijlocul unui scandal incredibil! Povestea sa de succes și pasiunea pentru muzică sunt umbrite acum de o dramă personală ce a ajuns în atenția publicului: i-ar fi căzut cu tronc o tânără superbă, care lucra în subordinea lui, iar de-aici până la un ordin de protecție nu a fost decât un pas!

Lior Bebera, fost concurent la Vocea României și managerul unui hotel de lux din București, trece printr-un moment delicat.

Să ne amintim puțin despre el. Pe scena „Vocea României”, din 2019, Lior s-a prezentat drept un adevărat globetrotter: „Am crescut în Germania, m-am născut în Israel, părinții mei sunt din Georgia, am rădăcini în Spania, am stat în Los Angeles, Hawaii, Las Vegas, Tel Aviv, Kiev, Londra, Malta și București. Industria hotelieră îți dă libertatea să cucerești lumea”.

Însă, în spatele acestei imagini strălucitoare se ascunde acum un scandal care a luat prin surprindere.

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, managerul cu sânge fierbinte ar fi fost fermecat de o tânără superbă, care lucra ca manager de comunicare în cadrul hotelului administrat de el. Ceea ce probabil părea o comedie romantică pentru colegii lor… s-a transformat acum într-un thriller juridic!

(Citește și: Tudor Chirilă, susținut de iubită la Vocea României. De ce nu vrea să se însoare cu Iulia Mîzgan)

Femeia a depus o cerere de ordin de protecție împotriva lui Lior, iar dosarul a ajuns pe masa magistraților de la Judecătoria Sectorului 1.

Detaliile cazului sunt încă neclare, însă faptul că această tânără superbă din interiorul echipei sale a recurs la acest gest naște niste semne de întrebare.

Deși în hotelul pe care îl administrează lucrurile merg strună, iar Lior se lăuda inclusiv pe scena de la ”Vocea României” că le cântă inclusiv serenade angajatelor sale, se pare că între el și această colegă ”inaccesibilă” au apărut anumite tensiuni.

Surse apropiate celor doi susțin că relația s-a deteriorat rapid, iar tânăra, copleșită de situație, și-ar fi dat inclusiv demisia și a cerut ajutorul instanței.

Contactată de CANCAN.RO, victima nu a vrut să facă declarații pe marginea celor întâmplate. În vreme ce Lior nu a răspuns solictării până la data publicării materialului.

”Am început să lucrez în hoteluri, dar nu am renunțat la pasiune”

Dincolo de muzică, business și acest scandal, Lior a fost dintotdeauna un om cu ambiții mari și un stil de viață cosmopolit. A condus lanțuri hoteliere celebre, iar în 2023 a preluat funcția de General Manager al unui hotel de lux din București.

(Vezi Ce a făcut Raluca Moldoveanu, la scurt timp după ce a pierdut trofeul Vocea României? Cum au reacționat Theo Rose și Horia Brenciu?)

Lior Bebera a apărut pe scena de la Vocea României în 2019 și se prezenta astfel:

”Salut, sunt Lior, am 38 de ani, sunt manager general al unui hotel de cinci stele, chiar în inima orașului, un hotel cunoscut. Am crescut în Germania, m-am născut în Israel, așa că mentalitatea mea este de peste tot. Părinții mei sunt din Georgia, am rădăcini în Spania, am stat în Statele Unite, Los Angeles, Hawaii, Las Vegas, apoi în Israel, în Tel Aviv, pentru câțiva ani. Am fost în Kiev, Ucraina. Am ajuns în Londra de două ori, am fost în Malta, în București…Industria hospitalieră îți dă libertatea de a cuceri lumea. Trebuie să recunosc și să spun că altfel nu m-aș fi aflat aici, în fața camerelor. Nu m-am simțit mai mult ca acasă și nu am simțit că pot contribui mai mult ca în România în altă parte. Rolul meu a fost și este să fiu un ambasador pentru România reprezentând-o în străinătate pentru a arăta că este un loc minunat. Mereu am fost pasionat de muzică, am avut o trupă, am cântat de când eram copil.

Am participat la emisiuni încă de la 9-10 ani. Am făcut asta mereu cu dragoste. Am început să lucrez în hoteluri, dar nu am renunțat la pasiune. Acum le îmbin, pasiunea cu munca. Cânt pentru angajați, cânt pentru oaspeți. Mulți vor spune uitându-se la asta: ce vrea omul ăsta? E manager general, deja are succes, are destui bani. Dar pentru mine nu a contat asta. Chiar cred că tot ce ți se întâmplă în viață are un motiv”, a spus bărbatul în prezentarea sa.

Nu a întors niciun scaun al juraților, dar Smiley i-a spus că are o voce frumoasă, însă interpretarea nu a fost la cote maxime.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.