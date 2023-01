Lisa Marie Presley și-a prevestit moartea? Ce mesaj a publicat în urmă cu doar trei luni

Lisa Marie Presley trăia de câțiva ani o suferință cruntă! În iulie 2020, fiul său, Benjamin Keough, a decis să își încheie socotelile cu viața, iar de atunci cântăreața s-a învinovățit în fiecare zi pentru acest moment tragic. La 2 ani de la nefericitul eveniment, Lisa postase o fotografie cu tânărul, făcută la ziua de naștere a acestuia, dar și un mesaj care a lăsat loc de multe interpretări.

Fanii Lisei au analizat cu atenție mesajul publicat de aceasta pe Instagram, la doi ani de la moartea lui Benjamin. Admiratorii au speculat faptul că trăirile pe care le simțea în ultimii ani au fost mult prea puternice, iar din acest motiv își dorea să se reîntâlnească cu fiul său.

Din octombrie, data la care a fost publicat mesajul și până acum nu au trecut nici măcar trei luni. După doi ani de suferință, Lisa Marie Presley și Benjamin vor fi din nou împreună.

„Frumosul, frumosul meu înger…Am venerat pământul pe care ai pășit, pe acest pământ și acum în Rai. Inima și sufletul meu au plecat cu tine.

În lipsa ta, profunzimea durerii este sufocantă și fără sfârșit, în fiecare clipă a fiecărei zile.

Nu voi mai fi niciodată la fel. Te rog să mă aștepți, dragostea mea, și să mă ții de mână în timp ce eu rămân să continui să le protejez și să le cresc pe surorile tale mai mici și să fiu aici pentru Riley. Știu că ți-ai dori asta.

La mulți ani, scumpul meu băiat dulce. Ai fost mult prea bun pentru această lume. 😞💔”, a scris, în octombrie 2022, Lisa Marie Presley, pe Instagram.

Lisa Marie Presley, o viață în lumina reflectoarelor

Lisa Marie Presley s-a născut pe 1 februarie 1968 în vremea de glorie a cuplului Elvis-Priscilla Presley. Când avea doar patru ani, părinții săi au decis să meargă pe drumuri separate, iar doar cinci ani mai târziu, tatăl ei, „regele rock-n-roll-ului”, a încetat din viață.

O copilărie cu debut trist avea să continue cu o adolescență plină de substanțe interzise, școli private și chiar un internat din California, dar tânăra avea să înflorească, câțiva ani mai târziu.

În anul 2003, Lisa Marie Presley și-a lansat albumul de debut, To Whom It May Concern”, care a ajuns pe locul 5 în topul Billboard 200 de albume și a primit aurul în vara aceea. Fiica „regelui” nu a avut succes doar profesional, ci și pe plan personal, reușind să-i fure inima unuia dintre cei mai râvniți bărbați ai tuturor timpurilorm Michael Jackson. Artista a fost căsătorită cu patru bărbați celebri, respectiv: muzicianul Danny Keough, Michael Jackson, Nicholas Cage și cu Michael Lockwood.