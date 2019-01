LIVE Simona Halep – Serena Williams, în optimi la Australian Open. S-a stabilit ora de începere a partidei

Simona Halep a câștigat pardida cu Venus Williams, în două seturi, 6-2, 6-3, și s-a calificat în optimile turneului de la Australian Open. A distrus-o, pur și simplu, pe sportiva din SUA, căreia nu i-a acordat nicio șansă.

La rând urmează acum Serena Williams, sora lui Venus. Partida este una foarte dificilă pentru sportiva noastră deoarece americanca este într-o formă de zile mari. Meciul dintre cele două va începe luni, de la ora 10:00.

În prezent, Serena Williams ocupă locul 16 în clasamentul WTA. Disputa va avea loc pe Arena “Rod Laver”, care are 14.820 de locuri.

Simona Halep și Serena Williams s-au înfruntat de 9 ori, americanca impunându-se de 8 ori. Singura victorie a Simonei Halep a fost în 2014, în grupele Turneului Campioanelor.

Câștigătoarea meciului va juca în sferturi împotriva câștigătoarei duelului Garbine Muguruza – Karolina Pliskova. În semifinale, liderul WTA ar urma să se înfrunte cu Naomi Osaka sau Elina Svitolina.

Simona Halep, felicitată inclusiv de FIFA!

FIFA a postat, sâmbătă, pe Twitter, un mesaj în care o felicită pe Simona Halep pentru calificarea în optimile de finală ale Australian Open. FIFA a adăugat şi o înregistrare video în care jucătoarea română jonglează cu o minge de fotbal.

“Felicitări Simonei Halep pentru calificarea în optimile de finală ale Australian Open”, se arată în mesajul citat.

Simona Halep, locul I WTA, finalista ediţiei trecute a turneului de la Australian Open.

“A fost un meci foarte bun. Am jucat cel mai bun meci din acest an. Este o provocare foarte mare să joc împortiva surorilor Williams. Ambele sunt mari campioane. Încerc să rămân concentrată pe ceea ce am de făcut. Nu am nimic de pierdut. O să dau totul!”, a spus Simona Halep după victoria cu Venus Williams.

Referitor la faptul că nu are, încă, antrenor, Simona Halep a declarat: “Mă voi gândi la un antrenor după acest turneu. Până atunci voi încerca să mă descurc singură”.