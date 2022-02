Livia Graur, de la Prima TV, infectată cu Omicron. “Nici măcar baie nu fac fără mască!” Cum se simte prezentatoarea știrilor Focus

Livia Graur, de la Prima TV, a fost diagnosticată cu virusul SARS – CoV – 2, varianta Omicron. Vaccinată cu schema completă, inclusiv cu doza booster, prezentatoarea știrilor Focus a contractat o formă ușoară a bolii, însă nu renunță nicio clipă la masca de protecție.

Potrivit protocolului, Livia Graur va rămâne în izolare în casa pentru cinci zile. Știrista poartă permanent mască pentru a o proteja pe Renata, fiica ei. Din fericire, situația nu este gravă, iar bruneta va reveni pe micile ecrane de săptămâna viitoare.

“Din păcate, deși m-am ferit timp de doi ani, iată că m-a atins și pe mine. Mare noroc am avut însă să fac o formă foarte ușoară! Nu știu dacă cele trei doze de vaccin au contribuit la asta sau ce anume, dar cert este că am avut câteva frisoane și vocea puțin schimbată. Așa am decis să fac test. Ulterior, doar o stare de nas înfundat și răgușeală ușoară”, a declarat Livia Graur, potrivit click.ro.

Își protejează fiica de Omicron. “Stau singură în bucătărie, apoi aerisesc și dau cu spray dezinfectant”

Pentru a nu-și infecta fiica, Livia Graur mânăncă singură și nu renunță la masca de protecție nici măcar când face baie. Totodată, dezinfectează și aerisește cu grijă fiecare cameră în care intră.

“Azi m-am trezit ca și cum nu aș avea nimic. Cred însă că, totuși, sunt încă purtătoare și contagioasă, așa că stau în permanență cu masca în casă, astfel încât să încerc să o feresc pe cât posibil pe Renata de virus. E o întreagă tevatură să mănânc, stau singură în bucătărie, apoi aerisesc și dau cu spray dezinfectant. Nici măcar baie nu fac fără mască! Nu știu dacă va ajuta la ceva, dar măcar am conștiința împăcată că am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să o feresc, mai ales că sunt izolată cu ea în casă cinci zile”, a mai declarat Livia Graur.

Cine este Livia Graur

Livia Graur s-a născut în București și provine dintr-o familie în care valorile morale primează. A terminat Facultatea de Limbi și literaturi străine din București și a petrecut un an la Paris, la Universitatea Nanterre. Cariera în televiziune a început-o în urmă cu șapte ani, când s-a angajat că reporter în cadrul jurnalului Focus. A hotărât să se specializeze în acest domeniu și a făcut studii masterale de Comunicare Audio-Vizuală.