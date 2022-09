Liviu a mers să dea examenul de Bacalaureat, după o noapte petrecută în cazino. Ce notă a luat, după ce s-au afişat rezultatele

Cu planuri mari și obiective bine stabilite, Liviu a mers să dea examenul de Bacalaureat, după o noapte petrecută în cazino. Când s-au afișat rezultatele a avut parte de o surpriză.

Deși nu a reușit să obțină o medie de trece în prima sesiune, Liviu nu a renunțat și s-a prezentat la a doua sesiune a Bacalaureatului, însă nu oricum. Tânărul s-a decis să petreacă noaptea dinaintea examenului într-un cazino.

Fără emoții, cu multă încredre, Livu s-a prezentat la Bacalaureat cu două pixuri, buletinul și speranța că va ajunge să conducă țara.

”A fost destul de bine. Chiar a fost uşor, am scris vreo şase pagini cu tot cu subiectul III. Îmi iese media bine, oricum. La istorie am învăţat, am făcut meditaţii toată vara. Vreau să intru la SNSPA. Să intru în Parlament”, a spus Liviu.

Se pare ca tânărul ar fi reuşit să obţină o notă de trecere la fiecare dintre materii, iar în final media lui ar fi fost de 6.65. Cea mai mare notă ar fi obţinut-o la proba de istorie, 8.65, potrivit observatornews.

Pe 16 august au început probele scrise la BAC 2022 sesiunea de toamnă, iar29 august elevii înscriși au terminat toate examenele. Primele rezultate au fost afișate pe EDU.RO pe data de 31 august 2022.

Potrivit informațiilor oficiale, sesiunea de toamnă din acest an a avut cei mai puțini elevi înscriși. Mai exact, au fost înregistrați 34.832 de elevi.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat. Acolo unde candidaţii obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, vor fi comunicate în data de 3 septembrie. Nota minimă de promovare – pentru fiecare probă – este 5 (cinci), iar media finală ce trebuie obţinută pentru a încheia examenul cu succes este cel puţin 6 (şase).