Liviu Guță a pus imediat mâna pe telefon, după ce Daniela Gyorfi a declarat că ar fi la închisoare. Ce i-a spus

Ultima perioadă a fost destul de dificilă pentru Liviu Guță. Acesta a dispărut din lumina reflectoarelor, iar ipotezele care motivau dispariția sa au fost multe. Printre acestea s-a vehiculat și ideea că artistul ar fi ajuns la închisoare. Chiar și Daniela Gyorfi, cea care i-a fost prietenă bună, ajunsese să creadă asta, însă pe ea Liviu Guță a liniștit-o repede. Ce mesaj i-a transmis atunci când a auzit că întreabă de el?

Pentru o bună perioadă, Liviu Guță a fost dat dispărut. Acesta s-a retras din spațiul public și nimeni nu a mai știut nimic de el. Chiar și persoanele apropiate au fost lăsate în ceață, iar acest lucru a creat multe ipoteze legate de dispariția sa misterioasă. La adresa artistului s-au fabricat tot felul de scenarii, însă acum acesta a revenit și a spus tot adevărul.

Așa cum spuneam, dispariția lui Liviu Guță a ridicat numeroase semne de întrebare. Nimeni nu au știut nimic de el pentru aproximativ 2 ani, ba chiar, apăruseră zvonuri legate de faptul că artistul ar fi la închisoare în Panama sau chiar că ar fi murit. Printre cei care s-au îngrijorat pentru Liviu Guță s-a numărat și Daniela Gyorfi.

Chiar dacă aceasta era supărată pe Liviu Guță a încercat să afle mai multe despre el, iar zvonurile legate de faptul că acesta este la închisoare au ajuns și la urechile ei. Însă, cântăreața nu a fost lăsată prea mult în ceață. Imediat cum a auzit că Daniela Gyorfi își face griji, Liviu Guță a pus mâna pe telefon și i-a trimis un videoclip în care i-ar fi transmis scuze și un mesaj special.

„Și eu aș fi auzit că el ar fi fost închis. Acum câțiva ani de zile eram în Spania, au venit niște cunoștințe să ne întrebe de Liviu, ce știm de el, că ar fi avut niște probleme, au venit și la clubul nostru din Centrul Vechi să ne întrebe de el. Din una în alta, am auzit și noi speculațiile că ar fi închis, dar nu am înțeles pentru ce. Nici noi nu am întrebat, dar ne-a părut rău.

Noi nu am mai ținut legătura nici cu fosta lui soție, nici cu copiii, deși noi pe Mario l-am botezat, dar asta este situația. Când l-a sunat pe George i-a zis că îl iubește, eram lângă el. Acum doi ani s-a întâmplat. Acum mi-a trimis două videoclipuri, m-a surprins. Nici nu le-am făcut publice și nici nu o să le fac.

Nu mi-a zis mare lucru, doar că am interpretat greșit ce mi-a zis el. Acum, el a avut cel mai mare punct de publicitate, toată lumea a întrebat de el. L-am văzut și eu pe tiktok. Dacă ar fi fost într-adevăr închis nu ar fi putut să vorbească. Mie, sincer îmi pare rău de el. Mi-a trimis filmulețul special pentru mine, pentru că a auzit că sunt supărată pe el, de când a fost în emisiunea 40 de întrebări”, a declarat Daniela Gyorfi, la WOWnews.