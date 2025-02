Liviu Guță a răbufnit după ce Culiță Sterp a vorbit despre el în emisiunea lui Denise Rifai: ”Nu există nicio frustrare legată de succesul tău”

Războiul declarațiilor dintre Liviu Guță și Culiță Sterp pare să nu se stingă prea curând. Totul a pornit în urmă cu doi ani, atunci când Liviu Guță a făcut un comentariu public despre stilul muzical al lui Culiță Sterp, afirmând că artistului i s-ar potrivi mai bine melodiile cu influențe etno decât manelele și i-a acordat nota 7 pentru performanțele artistice.

Aceste declarații păreau să fi fost trecute cu vederea, însă au revenit în atenție recent, după ce Culiță Sterp a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Întrebat despre comentariile lui Guță, Sterp nu a ezitat să ofere un răspuns ferm și ușor ironic.

„În legătură cu Liviu Guță, știu și eu treaba aia. Nu am mai auzit nimic de el, nu știu ce face, să fie sănătos, nu l-am mai văzut de mult în online.

Eu cred că oamenii sunt unii care nu acceptă că li s-a dus timpul, succesul, vremea, și încearcă să se faca din nou de actualitate luându-se de alte nume care consideră ei că sunt virale la ora aia. Cred că a fost un pic deplasat ce a spus el. A spus mai multe lucruri urâte despre mine atunci, dar eu nu am pus la suflet. L-am iertat, dacă el așa consideră. Să-și facă treaba și să meargă mai departe. Să vorbească despre cine vrea el, doar că nu mi-a plăcut și nu a fost ok ce a spus despre mine. Nu are rost să mai deschid subiectul. Consider că a fost un pic frustrat. Poate o fi fost altfel şi am văzut eu greşit.”