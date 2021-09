Liviu Puștiu, mesaj trist după moartea lui Petrică Cercel: „Iubitul meu prieten, frate mai mare, nu pot să cred că nu mai ești”

Petrică Cercel s-a stins din viață după ce a pierdut lupta cu temutul coronavirus. Prietenii şi apropiaţii sunt în stare de şoc, pentru că toţi au sperat până în ultima clipă într-o minune. Printre cei care şi-au „strigat durerea” se numără şi Liviu Puştiu, care a transmis un mesaj emoţionnat pe pagina sa de Facebook.

Liviu Puștiu, se numără printre cei care au colaborat profesional cu Petrică Cercel, însă totodată cei doi au avut şi o frumosă prietenie. Cântăreţului nu i-a venit să creadă că această veste tristă este adevărată și-a scris suferința într-un mesaj pe care l-a publicat pe reţelele de socializare.

Artistul a mărturisit că Petrică Cercel a fost ca un frate pentru el cu care a împărţit şi bune şi rele.

„Iubitul meu prieten ,frate mai mare nu pot să cred că nu mai ești , Mi-a fost frică să mă interesez de starea ta ,mi-era frică de să aud vestea asta mă chemai mereu la tine acasă și mai ales de ziua ta să petrecem împreună și să ascultăm muzică s-a pierdut una dintre cele mai mari comori ale Muzicii noastre lăutărești nu te voi uita niciodată Petrica Cercel fratele meu iubit  Muzica ta rămane încontinoare și numele tău o legendă mare Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace pe marele nostru PETRICA CERCEL”, a scris Liviu Puștiu pe Facebook.

Ionuț Cercel spera la o minune!

În urmă cu doar 3 zile, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Ionuț Cercel, iar acesta ne-a mărturisit că tatăl său se simte mai bine, iar medicii sunt optimiști în ceea ce privește starea sa de sănătate.

„Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România.

Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile.

A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul. Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine.

Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit.

Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea”, a spus Ionuț Cercel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, fără să se gândească la faptul că, în numai 3 zile, își va plânge tatăl.

