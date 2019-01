Liviu Vârciu a intrat în anul schimbării: ”Nu mai fac figuri!”

Noul an este unul al schimbărilor pentru Liviu Vârciu. Acesta a declarat – în timpul emisiunii Xtra Night Show – că îşi doreşte, foarte mult, să fie odihnit în anul 2019 şi… să nu se mai plângă atunci când se trezeşte dimineaţa. Bineînțeles, Liviu mai și alte dorințe pentru anul 2019.

Nu a fost în vacanță, însă pașii l-au purtat în India, cu ”treburi profesionale”. Și de-abia așteaptă să se poată relaxa câteva zile. Chiar dacă recunoaște că este groaznic să lucrezai dimineața, Liviu și-a propus ca în anul 2019 să depășească și acest ”obstacol” din viața sa.

„Nu am fost în vacanţă, nicăieri. Nu am avut vacanţă. Am fost în India, m-am întors din India, după care am stat acasă, mâine plec la schi. O iau şi pe cea mică, pe Anastasia să o plimb cu sania. Da, cum fac jaloane, e nebunie, dacă mă vezi Eurosport 5. Plec în vacanţă patru zile. Azi e prima zi când vin la muncă pe 2019 şi mâine plec în vacanţă. Doamna Ruxandra cred că dacă mă aude… am anunţat din timp că am săptămâna asta blocată pentru mine. (…) ‘Se vede că astăzi e prima zi de filmare că ai zâmbetul pe buze, eşti odihnit…’ Da, odihnit! Am venit de dimineaţă şi nu am comentat. Şi, mi-am propus eu azi noapte când m-am pus în pat, am zis: nu mai întârzii niciodată. Să nu mai întârzii şi să nu mai fac figuri când mă cheamă cineva dimineaţa. Pentru că e groaznica să lucrezi cu mine dimineaţa, eu nu te mint! Întrebaţi toţi producătorii de aici, la mine e groaznic. Decât să mă chemi să mă întrebi pe mine dimineaţa mai bine, nu ştiu, ne aruncăm undeva, aşa…Şi am zis, gata, vin la muncă dimineaţă, mulţumesc lui Dumnezeu că am de muncă. Poate aşa am îmbătrânit şi am zis mai tragi şi tu cât poţi. Vine altul mai frumos, mai tânăr, mai cu gropiţe, fără laba gâştii”, a spus Liviu Vârciu pentru Xtra Night Show.

Liviu Vârciu, probleme cu… cântarul

Lupta cu kilogramele suplimentare îi dă de furcă lui Liviu Vârciu, așa că s-a decis să ia măsuri drastice, concretizate prin drumuri… matinale la sală.

„Nu, m-am îngrăşat. M-am suit aseară pe cântar şi am luat-o un pic razna, am făcut 80 de kilograme. Eu nu am sărit de 74 kg. Deci, ma duc la sală, mă trezesc dimineaţa, în 2019, în 2020… un an gata, şi nu mai fac figuri dimineaţa. Pentru Mona, pentru doamna Ruxandra, pentru doamna Mona Segal, Claudiu Peruşco, pentru toţi producătorii că poate omit pe vreunul puteţi să mă chemaţi dimineaţa că nu mai fac figuri”, a mai spus Liviu Vârciu.