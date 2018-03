Liviu Vârciu și Anda Călin și-au botezat astăzi fiica, pe Anastasia. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, a transmis imagini live de la fața locului. Astăzi a avut loc creștinarea copilului, însă petrecerea de botez va avea loc în luna mai. La petrecerea de botez vor participa circa 400 de persoane, iar printre cei care vor cânta la eveniment se numără Adi Minune și Jean de la Craiova.

„Părintele a fost foarte emoționat. A spus că e singurul copil pe care l-au botezat care a zâmbit. Ne bucurăm și să fim mândri că avem un astfel de copil”, a spus Liviu Vârciu la ieșirea din biserică.

Vârciu a pregătit botezul în mare secret

Liviu Vârciu a ținut secretă data botezului Anastasiei. Chiar în urmă cu o lună, prezentatorul TV susținea că acesta va avea loc în luna mai. „Botezul fetiţei va avea loc în luna mai. Atunci am hotărât să îl facem pentru că o să fie cald şi ne vom putea desfăşura mai bine. Localul va fi de lux, sunt aşteptaţi în jur de 200 de invitaţi”, declara Liviu Vârciu.

Fetița lui Liviu Vârciu și a Andei Călin, Anastasia Maria, s-a născut pe 26 septembrie 2017. Liviu Vârciu mai are o fată, de 14 ani, Carina. Înainte de fericitul eveniment, al nașterii fetiței lor, Liviu Vârciu a fost întrebat despre o eventuală căsătorie. El a spus că nu este momentul să fie din nou însurat. ”Cu siguranţă mă voi însura. Nu e momentul acum, dar când o să simt că trebuie să fac pasul ăsta, cu siguranţă o voi face. Mă bucur că îmi vine un copil acum, o fetiţă şi că sarcina decurge aşa cum ar trebui să decurgă o sarcină normală. Mă bucur că fii-mea (n.r.- prima fiică a lui Vârciu, Carina) o să ia examenul pentru clasa a IX-a şi sunt tare mândru de ea. Tati, sunt mândru de tine! Am fost la banchet, nu am fost la examen pentru că e la Arad și eu am filmat, dar la banchet am fost lângă ea. Pentru că i-am promis de anul trecut că vin la banchet și am fost tare mândru să o văd cât de mult a crescut”, declara Liviu Vârciu înainte de a deveni din nou tătic.