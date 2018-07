”Locul relaxant”, sala TheMovement ce are o energie pozitivă! VIDEO

Oare “Locul relaxant” The Movement ce are o energie pozitivă sau antrenamentele efective, să fi fost sursa de inspirație a lui Sasha Lopez sau mai bine spus ALT DJ pentru noul lui hit ”Subtitre”! Un singurl lucru e cert, artistul se află într-o formă de zile mari!(CITEȘTE ȘI: “THE MOVEMENT” REINVENTEAZĂ MIȘCAREA! SOȚIA PREZENTATORULUI RAREȘ BOGDAN A PREGĂTIT NOI PROVOCĂRI)

The Movement, sau “Locul relaxant” așa cum este cunoscut de adepții sportului, este locul unde mulți dintre cei care vor să imbine exercițiile fizice cu buna dispoziție, dar și vedetele, aleg să petreacă din ce în ce mai mult timp.(NU RATA, AICI: AM AFLAT CUM SE MENȚINE ÎN FORMĂ CĂTĂLIN BOTEZATU! DESIGNERUL NU RENUNȚĂ LA SPORT NICI ÎN VACANȚA DE 1 MAI! VIDEO)

“THE MOVEMENT” REINVENTEAZĂ MIȘCAREA

Oficialii de la “Dimi fitness education” împreună cu cei de la “The Movement Training center” au organizat inegalabilul “TRX Instructor Summit” la care au luat parte antrenori și sportivi din întreagă țara. Cu fiecare participare activă la acest summit, fiecare dintre participanți pleacă acasă cu un bagaj îmbunătățit de cunoștințe atât teoretice, cât și practice. Nu e suficient să fii antrenor, fiecare ar trebui să-și îmbunătățească permanent bagajul de cunoștiite. Merită amintită o vorbă spună de Albert Einstein: “Once you stop learning you start dying (n.r.: Odată ce încetezi să mai înveți, începi să mori)”.