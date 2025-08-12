Locul unde taxa pe WC a ajuns 50 lei! Primăria a impus regula controversată

Decizie surprinzătoare a unor autorități locale! Primăria a impus o regulă controversată, și anume plata unei taxe de 50 de lei pentru a merge la o toaletă publică. Află, în articol, unde se află acest loc!

Toaletele publice există peste tot și sunt necesare în diferite spații, precum parcuri sau piețe. Pentru a menține curățenia, de cele mai multe ori, autoritățile impun taxe celor care vor să le folosească. De obicei, suma cerută este una infimă astfel încât toată lumea să își poată permite. Ei bine, decizia unui primar a adus controverse, după ce acesta a anunțat o taxă de 50 de lei.

Unde se află locul în care taxa pe WC a ajuns 50 lei

Oamenii care se confruntă cu această măsură revoltătoare locuiesc în Wiener Neudorf, districtul Mödling, nord-estul Austriei. Orașul are 10.000 de locuitori, iar aceștia s-au arătat nemulțumiți de noua reglementare privind toaletele publice.

Recent, autoritățile locale au decis că, începând din septembrie 2025, utilizarea a două toalete publice va fi posibilă doar cu un card personalizat, valabil timp de 30 de ani. Acesta poate fi obținut doar de la primărie contra sumei de 10 euro, potrivit Heute.

Așadar, cei care își doresc să utilizeze toaletele publice trebuie să scoată din buzunar aproximativ 50 de lei. Primarul Herbert Janschka a explicat și motivele pentru care s-a ajuns la această măsură. Edilul își dorește să prevină vandalizarea și utilizarea necorespunzătoare a facilităților.

„Facilitățile au fost sabotate în mod regulat”, a transmis primarul Herbert Janschka.

Edilul a mai precizat că toaletele au fost murdărite și deteriorate în nenumărate rânduri. Mai mult decât atât, există suspiciuni conform cărora ar fi fost folosite chiar și pentru consum de droguri. Cu ajutorul cardurilor personalizate, autoritățile vor putea identifica ultimul utilizator în cazul unor probleme astfel încât să îl tragă la răspundere.

Primarul speră ca măsura să descurajeze comportamentele neadecvate ale cetățenilor. Totuși, unii locuitori s-ar arătat nemulțumiți de această decizie și o consideră excesivă. Un pensionar în vârstă de 77 de ani a declarat că planul autorităților „pute până la cer”.

În Austria, unele toalete publice percep o taxă de doar 50 de cenți. De asemenea, în multe spații, urinalele sunt gratuite. Astfel, pensionarul a mărturisit că are de gând să depună o plângere în ceea ce privește protecția datelor și să sesizeze comisia pentru egalitate de tratament.

