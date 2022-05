Tot weekend-ul am transmis live de la mare imaginile anului și nu a scăpat nimic privirilor vigilente cu care v-am obișnuit! CANCAN.RO vă prezintă culisele celui mai tare show de pe litoralul românesc, petrecut sub privirile a mii de oameni prezenți la LOFT pentru 1 Mai. Dacă anul trecut s-a mers pe tematica “Game of Thrones”, cu deja cunoscutul “Game of LOFT”, anul acesta s-a păstrat nota cinematică! Spațiul clubului de pe plajă a fost amenajat integral în spiritul “HOLLYLOFT”. Nu doar petrecerea a fost ca de film, ci și animația, adusă special din afara țării pentru marele eveniment.

Peisajul este deja arhicunoscut: milionarii autohtoni și cei internaționali se strâng laolaltă în cluburile de la malul Mării Negre, unde se distrează fără să se uite la bani. Începând cu parcarea înțesată de bolizi de milioane, până la hainele extravagante, accesorizate cu genți și ceasuri de valoarea unui imobil, totul este desprins dintr-un basm cum numai de 1 Mai se întâmplă. Dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit!

Atmosferă la cote înalte

Și pentru că cele mai exigente gusturi sunt satisfăcute cu dificultate, LOFT s-a gândit la toate. Coregrafii și dansatorii care și-au prezentat programul artistic la clubul de pe litoral au fost aduși special din Franța, de la Paris. Știm cu toții că francezii sunt recunoscuți pentru cabaretul celebru în toată lumea, precum și pentru propensiunile boeme, așa că managerii de la LOFT au mers la sigur.

Pe lângă personajele fotografiate de paparazzii CANCAN.RO, au mai fost și alți dansatori care au încins atmosfera până la cele mai înalte cote.

Când ai vedete peste vedete care îți calcă pragul, precum și oameni dispuși să scoată sume considerabile din buzunar pentru cea mai fină distracție, nu poți să dezamăgești, iar LOFT a demonstrat că știe ce face, în repetate rânduri.

Conceptul de anul acesta a adus în fața miilor de clienți o scenă înaltă, pe care s-au tot perindat artiști, pe lângă DJ-ul rezident. Interesante, însă, au fost micile detalii care au făcut diferența.

Toate condițiile pentru „recital” pe Instagram

Colțul foto plin cu bani falși, unde mai toate domnișoarele și-au făcut poze numai bune de postat, precum și „regia” cu dansatorii deghizați în personaje consacrate de film au făcut deliciul celor prezenți pe litoral!

Au răsunat puternic în boxe coloanele sonore ale producțiilor-fenomen, cum ar fi „Jocul calamarului” sau „Suicide squad”, iar impersonările nu se puteau lăsa mai prejos. Imaginile vorbesc de la sine!

