Logodnicul Andreei Marin, scene ca în “Nașul”, la terasă în Dorobanți

Aflat la o cafenea în zona Dorobanți, Adrian Ionuț Brîncoveanu, logodnicul Andreei Marin, a fost „protagonistul” unor scene desprinse parcă din seria “Nașul”. Consulul României în Libia a fumat trabuc singur pe terasă și a afișat o atitudine de boss, amintind parcă de capii familiei mafiote Corleone, din celebra trilogie. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile de colecție.

Deși are o relație cu Andreea Marin, celebra prezentatoare TV, Adrian Ionuț Brîncoveanu a preferat să rămână discret și foarte rar a ieșit în evidență. Până să fie consul în Libia, partenerul fostei “Zâne a Surprizelor” a fost referent principal în MAE. Potrivit declarației de avere, în conturi ar avea în jur de 40.000 de dolari, pe lângă două apartamente în Capitală și două mașini.

Trabuc fin, discuții la telefon…

Având în vedere statutul său, Adrian Ionuț Brîncoveanu este, în mod natural, foarte atent la propria imagine. Nu lasă nimic la voia întâmplării. CANCAN.RO l-a întâlnit pe logodnicul Andreei Marin la Chocolat Dorobanți în timp ce se relaxa pe terasă. Îmbrăcat super-elegant, consulul României în Libia a tras cu poftă dintr-un trabuc și a amintit, oarecum, de scene din seria “Nașul”, regizată de Francis Ford Coppola. (VEZI ȘI: MULTIMILIONARUL-CUȚITAR S-A IUBIT ÎN SECRET CU ANDREEA MARIN)

Foarte serios, Adrian Ionuț Brîncoveanu a vorbit mare parte din timp la telefon. Pe terasă, partenerul Andreei Marin a petrecut în jur de 20 de minute. După ce a terminat trabucul, dar și fresh-ul de portocale cu care și-a stins setea, logodnicul fostei “Zâne a Surprizelor” s-a ridicat și a plecat, cu aceeași atitudine de boss veritabil.

Totul despre “Nașul”

Nașul (The Godfather) este un film american lansat în 1972, în regia lui Francis Ford Coppola. Reprezintă o adaptare după romanul lui Mario Puzo, Nașul. Acțiunea are loc în jurul anilor ’40-’50 și prezintă viața fictivă a familiei mafiote Corleone. Distribuția este de-a dreptul impresionantă: Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton etc.

Nașul a primit foarte multe premii, printre care și trei Oscar-uri și cinci Globuri de Aur. Coloana sonoră a fost realizată de compozitorul italian Nino Rota, inclusiv și melodia principală a filmului, “Speak Softly Love”. Acesta este prima parte dintr-o trilogie, fiind urmat de filmele Nașul II și Nașul III.

“Filmul Nașul, realizat cu consilieri de specialitate, aduce pe ecran povestea ascensiunii, a decăderii și a noii ascensiuni a unei familii mafiote din New York. Nașul înseamnă trei ore de film dur, adesea șocant, un portret realist și necruțător al cartelului crimei organizate devenit omniprezent în SUA, creionat fără nici o reținere. Toți actorii sunt uimitori și creează personaje de neuitat, până și în rolurile secundare”, a notat, în urmă cu mai mulți ani, The Motion Picture Guide.

Andreea Marin, despre relația cu Ionuț Brîncoveanu: “A meritat așteptarea!”

Andreea Marin și Ionuț Brîncoveanu au făcut sacrificii pentru a-și menține relația. Timp de doi ani au făcut naveta pentru a se vedea, întrucât, la acea vreme, bărbatul locuia în Africa. Dar, de ceva timp, iubitul consul al vedetei preferă să stea mai mult în România. Iar lucrurile între ei merg perfect.

“Trăim împreună și ne construim o viață unul alături de celălalt și e tare frumos. Nu vreau să intru în detalii, pentru că vreau să păstrez intimitatea noastră, dar, pe de altă parte, a meritat așteptarea. Construim și fizic și construim o viață împreună”, a declarat, în urmă cu mai multe luni, Andreea Marin. (NU RATA: CUM AU CÂȘTIGAT ANDREEA MARIN ȘI IUBITUL EI PROCESUL CU VECINA)