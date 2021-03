Lolrelai, fosta concurentă de la iUmor, poveste halucinantă despre cum ar fi fost violată și drogată de medicul stomatolog

Acuzații grave a adresa unui medic stomatolog din București. Ștefania Costache, fosta concurentă de la iUmor a declarat ieri în presă că ar fi fost violată și drogată de respectivul doctor în urmă cu un an.

Lolrelai a dezvăluit la Xtra Night Show ce i-au spus prietenele că ar fi povestit ea în acea seară, aflată sub influența substanțelor halucinogene.

”Nu am nicio amintire. Am înțeles de colega mea de apartament și de la prietena mea care mă așteptau de la ora 8 seara, pentru că nu am ajuns, m-au sunat și au văzut că am telefonul închis, lucru pe care eu niciodată nu-l fac. Le spusesem că mă întorc de la dentist într-o oră să mâncăm împreună și au văzut că nu răspund și ulterior telefonul a fost închis. Când am ajuns acasă, telefonul avea 80% baterie și era dat pe modul avion. Mă gândesc că eu nu aveam nici cel mai mic motiv să fac asta.”, a povestit Ștefania Costache la ”Xtra Night Show”.

Medicul ar fi dus-o la el acasă după ce a drogat-o

”Am ajuns acasă la ora 01:07 noaptea, unde mă așteptau prietenele mele, care mi-au spus că nu puteam să merg. Au reușit în 10 minute, până am leșinat, să scoată de la mine maxim 10 minute. Mi-au spus prietenele mele că am apucat să le spun că m-a dus la el acasă, că m-a pipăit în anumite zone intime, că nu vreau flori și o pătură maro. Astea sunt singurele lucruri pe care le-am zis.”,a mai spus fosta concurentă de la ”iUmor”.