Loredana Buțea, noua asistentă a lui Dan Capatos, este campioană la dans sportiv. Înainte să bată palma cu Antena 1, bomba-sexy a apărut la un post de televiziune concurent

Loredana Buțea, noua asistentă a lui Dan Capatos, este campioană la dans sportiv, iar telespectatorii de la “Xtra Night Show” au fost cuceriți de mișcările sale. În vârstă de 23 de ani, focoasa dansatoare a apărut la un post de televiziune concurent cu Antena 1, înainte să fie angajată aici.

Născută în Brăila, Loredana Buțea practică dansul profesionist de la vârsta de șapte ani. De-a lungul timpului, dansatoarea a câștigat numeroasecompetiții sportive, chiar și alături de partenerul ei. La 14 ani, ea și Raul Faliboga au câștigat titlul de vicecampioni internaționali la dans sportiv, la secţiunea standard a juniorilor II (14-15 ani).

La scurt timp după acel eveniment, Loredana Buțea a povestit într-un interviu cum a fost ajutată de antrenoarea ei, dar și ce emoții au copleșit-o.

“Când am intrat în sala de concurs nici nu ştiam pe ce lume sunt, emoţiile, stresul, frica, toate se adunaseră în capul meu, însă antrenoarea Andreea Adam şi delegatul lotului României ne-au adus repede cu picioarele pe pământ. În calificări, şansa nu ne-a surâs, pentru că la al treilea dans un adversar m-a călcat pe rochie şi aceasta s-a rupt, dar am trecut peste acest moment şi ne-am calificat în optimile de finală. Antrenoarea mi-a aranjat rochia şi lucrurile au reintrat în normal, emoţiile au trecut şi am început să dansăm din ce în ce mai bine”, a declarat Loredana Buţea, după ce a devenit la 14 ani vicecampioană mondială la dans sportiv, a relatat obiectivbr.ro.

Loredana Buțea se numără printre foștii concurenți de “Îmi place dansul”, emisiune care a fost difuzată la Kanal D. Beatrice Rancea, Emil Rengle, Cocuța și CRBL au fost cei patru jurați ai show-ului atât de îndrăgit de români.

Loredana Buțea a făcut următoarele declarații când a aflat că este eliminată din competiția “Îmi place dansul”: “Am părăsit emisiunea cu capul sus, voi munci în continuare pentru visul meu şi nu mă voi da bătută la primul impas. Mulțumesc tuturor celor care mi-ați fost şi îmi sunteți alături în continuare. Nu regret absolut nimic din deciziile pe care le-am luat în timpul emisiunii şi vreau să mi se înțeleagă clar alegerea cu privire la prioritățile din viața şi cariera mea”.

Loredana Buțea este foarte activă pe social media, mai ales pe Instagram. Aici surprinde cu aparițiile sale provocatoare, dar și cu dansurile sale.

Sursa foto: Instagram, captură video Kanal D & captură video Antena 1