Loredana Chivu a povestit cu lux de amănunte calvarul prin care a trecut, după intervenția suferită la posterior: ”Făcusem septicemie”

Loredana Chivu a povestit cu lux de amănunte calvarul prin care a trecut, după intervenția suferită la posterior. Blondina ar fi ajuns în stare de septicemie, cu tensiunea 6, pe brațe, la clinica la care s-a operat și pe care de altfel a dat-o în judecată.

Loredana Chivu ar fi fost la un pas să plătească cu viața pentru că și-a dorit un posterior mai bombat. Au fost nevoie de 11 intervenții chirurgicale ca să își scoată AQUAfilling-ul. Blondina a măturisit că în luna octombrie s-a simțit foarte rău și a traversat cea mai neagră perioadă din viața sa.

Într-o dimineață s-a trezit și nu putea efectiv să se dea jos din pat. Mama ei ar fi ajutat-o și a dus-o la lift, împreună cu altă vecină, ca să meargă de urgență la clinica la care se operase. Loredana ar fi leșinat chiar în taxi.

”În octombrie a început cea mai grea parte din viața mea din punct de vedere a sănătății. Pentru că ei au dat greș cu toate operațiile, m-am trezit într-o dimineață că nu eram capabilă să mă ridic. Mama m-a văzut, m-a dus de urgență la clinica respectivă. M-a târât efectiv la lift, împreună cu o vecină, și m-au dus în taxi. În taxi am leșinat oarecum.

La clinică am ajuns leșinată mai mult. Ajungând acolo cu tensiunea 6, nu mai eram conștientă. Medicul care se ocupa de operații a plecat. Cel mai tare m-a durut că acest om, care pretinde că e un om de cuvânt și că are o mare afacere, nu a vrut să-mi cheme o Salvare ca să nu asocieze clinica cu mine, pentru că eram pe moarte. Făcusem septicemie. Nu mi s-a găsit niciun loc la terapie intensivă în niciun spital.

L-a sunat pe fratele meu să-mi aducă niște pijamale și să mă ducă la orice spital, să mă lase la terapie intensivă că nu mai depinde de ei. Nu s-a găsit loc în spital și nu au avut ce să facă. Au lăsat-o pe doamna medic anestezistă care se ocupa atunci de mine. Am rămas o noapte la clinică, mi-au băgat o sondă, au făcut lucruri pe care nu trebuiau să le facă. Am stat tot cu tensiunea 6”, a spus blondina la Acces Direct.

Loredana Chivu: ”Viața mea a fost un calvar”

A doua zi, Loredana ar fi fost transportată la un alt spital. Doctorii s-au chinuit să-i crească tensiunea ca să o poată opera și a stat acolo o săptămână. Au urmat alte 10 intervenții ca să-i scoată toată substanța. Din nefericire, însă, și recuperarea este una dificilă. A fost la un pas să clacheze, iar episoadele de depresie erau la ordinea zilei. Cu greu a reușit blondina să-și mențină moralul ridicat.

”Atunci au început cu adevărat operațiile pentru extragerea acestei substanțe nenorocite care mi-a distrus viața. Mi-a luat un an din viață. Încă nu sunt recuperată 100%. Trebuie să lupt pentru operația de reconstrucție, care nu știu când va fi. Medicii s-au chinuit să-mi ridice tensiunea, pentru că nu puteam să intru în operație deoarece muream.

Au reușit să o crească la 7,5. Am intrat în operație. A fost groaznic, pentru că a trebuit să repare ce au distrus alții. Au fost toate sub anestezie generală. Timp de 3 zile nu am fost așa conștientă, am stat 7 zile în spital, după au mai urmat 2 operații. Pe 30 decembrie iar s-a inflamat, s-a infectat. Am ajuns de urgență la doctorul meu căruia îi mulțumesc. M-am internat, m-au operat, pe 31 au trebuit să-mi dea drumul acasă, pentru că nu mai rămăsese nimeni în spital.

Pe 1, 2, 3, 4, 5 ianuarie mergeam la spălături în carne vie și la perfuzii zi de zi. (…) Nu puteam să mă îmbrac în pijamale. În urma acestor 3 operații am reușit cât de cât să scoatem substanța. Sunt mai bine. Cel puțin nu mai leșin. Am luat foarte multe antibiotice, am stat foarte mult pe perfuzii, internată în spital. Viața mea a fost un calvar. Ieșeam afară cu branula în mână. Încercam să fiu puternică”, a mai spus ea.