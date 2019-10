Loredana Chivu și-a scos Mercedesul la vânzare! Incredibil câți bani cere pe el

Loredana Chivu și-a scos Mercedesul la vânzare! Este incredibil câți bani cere pe el.

Loredana Chivu și-a scos mașina la vânzare. Este vorba despre un Mercedes GLE Coupe, alb din 2018. Blondina a fost singurul proprietar al autoturismului, iar acum îl vinde. Pentru bolidul de lux, Loredana Chivu cere 73.000 de euro. Așa că cei interesați o pot contacta pe blondină. (CITEȘTE ȘI: LOREDANA CHIVU, O NOUĂ INTERVENȚIE DUREROASĂ. VEDETA DOREȘTE SĂ ÎȘI INTRODUCĂ… FIRE ÎN FAȚĂ)

”Se vinde baby! Distribuiți, vă rog”, a scris Loredana Chivu pe contul ei de Facebook.

În anul 2015, Loredana Chivu ajunsese, cum se spune, la fundul sacului, așa că a fost nevoită să scoată la vânzare un alt bolid de lux. Era vorba despre un BMW pe care îl primise cadou din partea lui Leo de la Strehaia. Blonda cerea, atunci, aproape 30.000 de euro pentru BMW-ul X6. Totul se întâmpla după ce Loredana Chivu și Leo de la Strehaia se certaseră ”la cuțite”.

Loredana amenință televiziunea cu un proces

Fosta asistentă TV și-a “tunat” trupul, accesorizându-l pe ici, pe colo, cu silicon, apoi l-a și găurit prin părți anatomice nu tocmai recomandate. Loredana consideră că s-a ales cu o gaură neagră în propria imagine de când filmulețul indecent cu ea a apărut în spațiul online. Aceasta amenință acum televiziunea pentru care a realizat reality show-ul cu un proces. (VEZI ȘI: CUM A APĂRUT ÎMBRĂCATĂ LOREDANA CHIVU LA 36 DE GRADE CELSIUS)

”Această filmare care a apărut de câteva zile este de acum șase ani și este făcută în cadrul emisiunii «Asistentele», un reality show în care eu și Ana Maria Mocanu ne filmam viața de zi cu zi. Nu mi-am dat niciodată acordul să apar în nicio ipostază și în nicio emisiune. Nu știu cine a dat aceste imagini, mi se pare foarte ciudat ca, după șase ani, să apară imaginile brute. Nu erau filmate nici cu telefonul, nici cu nimic altceva, erau filmate cu camera pe care au trimis-o cei de la televiziunea cu care lucram atunci.

Erau filmate chiar de producătoarea emisiunii pentru că nu voiam să mă filmeze un bărbat. Bineînțeles c-o să iau măsuri. Am vorbit cu avocatul meu, am luat legătura și cu cei cu care am lucrat atunci și încerc să rezolv situația pentru că e imposibil să apară după șase ani un asemenea lucru. Am și eu familie, am frate, am mamă, am rude și nu mi se pare normal să mă trezesc că apar așa pe internet. Asta este, lumea e rea”, a declarat Loredana Chivu pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.