Loredana Chivu și-a tatuat zona intimă după ce și-a pus piercing. Și-a dat bikinii jos și și-a arătat tatuajul

Loredana Chivu este una dintre vedetele de la noi care adoră tatuajele… iar unul dintre desenele care îi acoperă trupul se află în zona intimă și și l-a făcut după ce și-a pus piercing, unde doar partenerul de la acea vreme îl putea vedea. În timpul unei filmări, vedeta și-a dat bikinii la o parte și și-a arătat tatuajul de care este tare mândră.

Ce și-a tatuat Loredana Chivu în zona intimă, după ce și-a pus piercing

Loredana Chivu, una dintre fostele asistente păcătoase ale emisiunii lui Dan Capatos, prezentată în urmă cu ani buni, a surprins pe toată lumea după ce s-a lăsat filmată în timp ce își face un tatuaj în zona intimă. Decizia ei a venit la scurt timp după ce și-a pus un piercing în apropiere de desenul realizat pe trupul său. După cum puteți vedea în imaginile din galeria foto a articolului, vedeta a ales să poarte pentru totdeauna un fluture… Acesta nu este singurul tatuaj pe care focoasa blondină și l-a făcut de-a lungul timpului… are o colecție impresionantă de tataje.

Loredana Chivu, declarații tranșante după ce au fost difuzate imagini cu piercingul pus în zona intimă

“Această filmare care a apărut de câteva zile este de acum șase ani și este făcută în cadrul emisiunii «Asistentele», un reality show în care eu și Ana Maria Mocanu ne filmam viața de zi cu zi. Nu mi-am dat niciodată acordul să apar în nicio ipostază și în nicio emisiune. Nu știu cine a dat aceste imagini, mi se pare foarte ciudat ca, după șase ani, să apară imaginile brute. Nu erau filmate nici cu telefonul, nici cu nimic altceva, erau filmate cu camera pe care au trimis-o cei de la televiziunea cu care lucram atunci.

Erau filmate chiar de producătoarea emisiunii pentru că nu voiam să mă filmeze un bărbat. Bineînțeles c-o să iau măsuri. Am vorbit cu avocatul meu, am luat legătura și cu cei cu care am lucrat atunci și încerc să rezolv situația pentru că e imposibil să apară după șase ani un asemenea lucru. Am și eu familie, am frate, am mamă, am rude și nu mi se pare normal să mă trezesc că apar așa pe internet. Asta este, lumea e rea”, a declarat Loredana Chivu pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.