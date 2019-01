”Cântă acum cu mine” este show-ul pe care Loredana Groza, fostă jurată la ”Vocea României”, Cabral, dar și 100 de muzicieni îl vor oferi în premieră spectatorilor din România. Muzică, dans, bucurie și multă energie – așa ar putea fi descrisă atmosfera din primele zile de filmare. Acesta va putea fi urmărit.

Într-un decor spectaculos, interpreți din toată țara vor încerca să-i convingă pe cei 100 că pasiunea pentru muzică nu are bariere, nu se diferențiază în funcție de gen, vârstă sau ocupație. ”Cântă acum cu mine” este despre bucuria de a cânta împreună, indiferent dacă cel de pe scenă e amator sau profesionist, scrie viva.ro.

”Gata, am început treaba! Cei 100, juriul, sunt foarte concentrați și dedicați, Lori este efervescentă, studioul este fenomenal… până aici totul pare că se așază foarte bine. Suntem nerăbdători să intrăm în pâine și să dăm cei 50.000 euro celui sau celei care va reuși să arate că face cel mai tare și complet spectacol! Ne bucurăm de muzică și de reacțiile pe care le au cei 100, care formează cel mai exigent și divers juriu din lume”, a spus Cabral, gazda show-ului ”Cântă acum cu mine”.

Detalii despre emisiunea „Cântă acum cu mine”

”Cântă acum cu mine” (All together now) este un format TV internațional în care fiecare concurent care intră pe scenă trebuie să facă tot posibilul să-i convingă pe cei 100 de muzicieni să cânte alături de el. Vocile care se alătură momentului reprezintă scorul fiecăruia, iar cel care obține cel mai bun scor ajunge în marea finală și poate câștiga marele premiu în valoare de 50.000 de euro.