Loredana Groza, apariție spectaculoasă în cadrul unui concert din Iași! În ce ținută a urcat artista pe scenă

Loredana Groza nu încetează să uimească cu aparițiile sale. Fie că este vorba despre evenimente, concerte sau emisiuni, artista are grijă să arate mereu impecabil și abordează ținute, de multe ori, extravagante. Cum a părut vedeta pe scena unui club din Iași.

În această perioadă Loredana Groza are o mulțime de concerte și de fiecare dată aparițiile sale de pe scenă sunt spectaculoase. Recent, aceasta a susținut un concert într-un club din Iași, iar ținuta aleasă i-a surprins pe mulți. Artista a postat în mediul online câteva fotografii din cadrul evenimentului, iar din imagini se poate observa și deduce că atmosfera a fost una incendiară și la fel și ținuta vedetei.

Loredana Groza a îmbrăcat o rochiță scurtă, neagră, cu multe volane în partea de jos. Mai mult, decolteul generos a fost pus în evidență și conturat de umerii supradimensionați ai rochiei. Artista a completat ținuta cu o pereche de bocanci negrii, cu un toc foarte mare.

View this post on Instagram A post shared by LOREDANA (@loredanagroza)

Loredana Groza a ajuns pe mâna medicilor

Ultima perioadă a fost una destul de aglomerată pentru Loredana Groza. Artista este implicată în multe proiecte, iar în paralel are și o mulțime de concerte. Toată această agitație, orele de somn pierdute și volumul de muncă, au dus-o pe cântăreață la epuizare.

Loredana Groza a resimțit oboseala și în cele din urmă a cedat ajungând pe mâna medicilor. Artista a avut nevoie de îngrijiri medicale și a făcut o „vizită” la spital.

„Dragii mei, vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plina de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția că are nevoie de o pauză. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to y’all!❤️~Loredana”, a fost mesajul transmis de artistă.

(CITEȘTE ȘI: TE VA UIMI TOTAL! CE STUDII ARE LOREDANA GROZA? CÂȚI BANI PRIMEȘTE DE LA ANTENA 1 PENTRU ROLUL DE LA X FACTOR)