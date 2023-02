VIDEO | Loredana Groza, dezvăluiri neștiute. Cum a fost pedepsită artista în perioada comunistă, din cauza stilului muzical pe care îl cânta

Loredana Groza a avut debutul în carieră cu câteva decenii în urmă, în perioada când era în liceu. Stilul nonconformist pe care l-a abordat încă de pe atunci i-a adus mari dezamăgiri și a avut de suferit pe plan profesional. Regimul Ceaușișt nu era de acord cu stilul muzica pe care îl cânta artista, iar repercusiunile nu au întârziat să apară.

Cântăreața a împărtășit astăzi cu fanii din mediul online o întâmplare neplăcută de care a avut parte în perioada comunistă. După ce a cântat pe scenă o piesă care era considerată un act de rebeliune, artistei i s-a interzis să mai apară pe micile ecrane.

Loredana Groza nu a mai avut voie să apară la Tv pe vremea comunistă

Totul s-a petrecut în anul 1987, când solista era în clasa a XI-a. În anul respectiv a câștigat premiul I în cadrul Festivalului Tineretului la Costinești, interpretând piesa rock „Nu pot să cred”. Ulterior, vedetei i s-a interzis să mai apară la televizor, însă ea nu a ținut cont de impedimente și a continuat să cânte, fiind astăzi una dintre cele mai de succes artiste din România.

„Rock Girl 💪🏼 back to the 80’s „Nu pot să cred”. .. In 1987 eram eleva într-a XI -a la Energetic în Onești și câștigam cu acest cântec scris de Alexandru Simu, premiul 1 la Festivalul Tineretului la Costinești, în plină epocă comunistă..

Repercusiunile nu au întârziat să apară.. Asta este printre ultimele mele apariții ale mele la TVR din acea perioadă.. Chitara cu distors , rock-ul nu erau agreate, erau acte de rebeliune… and still they are.. ~Lori from Onești”, a scris Loredana Groza pe pagina ei de Instagram.

Cum au reacționat fanii artistei

Artista a publicat și un filmuleț din acea perioadă, chiar de la spectacolul în cadrul căruia a obținut premiul, iar comentariile din partea fanilor nu au încetat să curgă. Mulți au felicitat-o pentru munca depusă, în timp ce alții au judecat-o aspru pentru faptul că acum ar fi devenit prea „vulgară”.