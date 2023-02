Lavinia Ioana provoca haosul în culisele show-ului X Factor, în urmă cu aproape un an, cu dezvăluirile pe care le făcea pentru CANCAN.RO. Loredana Groza era pusă la zid, alături de o parte a echipei de producție. Acum, Ioana este pe punctul de a bifa poate cel mai urmărit concurs, Vocea României. Avem detaliile, în exclusivitate.

Lavinia Ioana nu ar fi la prima apariție pe scena de la Vocea României. În urmă cu șase ani, cântăreața, care făcea parte din echipa Loredanei Groza, îi dădea o replică savuroasă lui Smiley (Vezi AICI detaliile). Nu a câștigat competiția, dar se angaja din nou în luptă, la X Factor, de data aceasta. Unde avea să dea, din nou, peste Loredana.

Lavinia Ioana revine la ”Vocea României” după șase ani

Ce spunea Lavinia odată cu dezvăluirile din culisele emisiunii de pe Antena 1? ”Eu am filmat, am fost acolo, adică se vede, dacă te uiți la ediția aia, la Loredana Groza… Păi, la Vocea României, nu tot la ea am fost?! Și la Vocea României, la fel mi-a făcut. Numai pe dos.

Mi-a dat niște piese care nu au nicio treabă cu mine, nicio legătură. Acum, la fel. Mi-a dat un reggaeton de data asta și se distingea de toate piesele celorlalți concurenți. Normal că nu e bine. Că ea voia să câștige Nick Casciaro, că noi știam cine câștigă, oricum. A și câștigat, noi știam”, a povestit Ioana (Vezi AICI detaliile scandalului).

Lavinia Ioana, glume cu Loredana

Lavinia Ioana avea să fie contactată de cei de la PRO TV și întrebată dacă ar vrea să participe la ”Vocea României”. Ar putea ajunge, din nou, să-și etaleze talentul muzical cu care a fost înzestrată și pe care l-a cultivat odată cu trecerea anilor. Avea să glumească pe seama Loredanei. ”Este Loredana?”, a întrebat ea, iar răspunsul a fost negativ. ”Atunci, vin!”, a asigurat Lavinia, râzând.

Înscrierile pentru sezonul al 11-lea al ”Vocii României” au început în a doua parte a lunii decembrie. Pavel Bartoș este prezentatorul emisiunii, iar Tudor Chirilă, Irina Rimes, Smiley, Theo Rose şi Denis Roabeş sunt jurații.

