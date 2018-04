După patru ani de relație, s-a trezit într-o situație în care nu bănuia să ajungă vreodată. Loredana Chivu ar fi fost înșelată de logodnic chiar cu o amică de-ale ei și a descoperit că cei doi o mai și umileau. Rănită, blondina și-a vărsat oful pe contul ei de socializare, adresându-i rivalei apelative dintre cele mai dure. Loredana a mai povestit că a fost supusă de fostul iubit la bătăi crunte. (VEZI ȘI: LOREDANA CHIVU, PRIMA APARIȚIE PUBLICĂ DUPĂ CE A ÎNCERCAT SĂ SE SINUCIDĂ)

Când credea că, în sfârșit, și-a găsit marea dragoste, care i-ar fi promis că o va duce chiar și-n fața altarului, Loredana Chivu a avut parte de o dezamăgire cruntă. Fosta asistentă TV a descoperit că iubitul ei, Mihai, ar fi trecut și prin patul altei femei. Una care pare să fie oglinda Loredanei. Și nu doar că ar fi înșelat-o, ci ar fi și umilit-o, în discuțiile pe care Mihai le avea cu cealaltă femeie.

”Vreau să ne înțelegem bine, să mergem pe o linie de plutire așa… o bună perioadă de timp (…) au fost perioade în care eu am fost într-un blocaj financiar și nu am putut să aduc bani în casă și a adus ea”, s-ar fi destăinuit fostul iubit al Loredanei.

”Da, am fost înșelată. El nega, dar eu știu că am fost. Atunci când este iubire adevărată mai treci și peste lucrurile acestea. Important e să nu se repete, nu știu, relații d-astea de lungă durată că dacă aș fi aflat că a avut o relație de șase luni în paralel cu mine atunci am fi stat altfel de vorbă”, spunea Loredana Chivu.

”Se pare că e îndrăgostit de o bagaboantă”

Loredana ar fi descoperit chiar în Săptămâna Luminată că iubitul ei trăia de câteva luni o poveste de dragoste cu o domnișoară care fusese invitată și la petrecerea aniversară a blondinei.

“E rușinos ce mi s-a întâmplat! Una e să ai o aventură, alta e să ai o relație și să vorbești urât de femeia cu care stai în casă! Îmi asum despărțirea, așa cum mi-am asumat relația asta falsă! A învins și dragostea de data asta… se pare că e îndrăgostit de o bagaboantă! Este cu alta de câteva luni… să fie fericit! Problema e de ce m-a mințit pe mine când i-am zis clar că nu îl ține nimic lângă mine și că e liber oricând să fie cu cine vrea, Cu condiția să fie sincer cu mine. El a ales să–și împartă viața cu altcineva în timp ce pe mine mă mințea că mă iubește… a râs de mine la acea fată, care, culmea, a fost la ziua mea… l-am întrebat frumos dacă are pe altcineva, a zis că nu… eu nu vreau dragoste cu sila. M-a mințit, nu m-a respectat și totul pentru o fată care lucrează în bordeluri… să fie fericit cu cine vrea fără să râdă de femeia cu care până azi a stat în casă și i-a oferit absolut tot!”, declara Loredana, imediat după despărțire.

A mâncat bătaie la grătar

Și asta e doar o mică parte din umilințele pe care Loredana le-ar fi îndurat din dragoste. ”Cu timpul a devenit din ce în ce mai violent. Cea mai și cea mai urâtă bătaie pe care am primit-o din partea lui a fost și ultima, s-a întâmplat de față cu vreo 30 de persoane, prieteni apropiați, la un grătar. Pregăteam carnea și mi-a zis să curăț niște cartofi. I-am răspuns pe un ton mai răstit, nu i-a plăcut tonalitatea mea și m-am trezit într-o serie de pumni și picioare. Atât de tare m-a lovit cu pumnii și picioarele încât mi-a rupt blugii pe care-i aveam pe mine. A venit, mi-a dat o palmă, m-a dat cu capul de pat, și mi-a umflat ochiul. Chiar de ziua mea, am petrecut-o frumos, cu ochiul umflat”, a mai povestit Loredana.

