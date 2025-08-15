Acasă » Știri » Loredana, tânăra care îl umilea pe Hamude la Insula iubirii, a devenit femeie de casă. Cum arată acum, după 9 ani

De: Anca Chihaie 15/08/2025 | 08:59
Sursa foto: captură TV
Sezonul doi al emisiunii “Insula Iubirii” a rămas în memoria publicului prin poveștile intense și momentele emoționante trăite de concurenți. Printre cele mai urmărite cupluri s-au numărat Loredana și Hamude, doi tineri care păreau de nedespărțit înainte de a accepta provocarea televizatului test al fidelității. Relația lor, aparent solidă, a fost pusă la încercare sub ochii telespectatorilor, iar rezultatul a fost neașteptat. În loc să le consolideze legătura, experiența i-a condus către despărțire.

În ceea ce îl privește pe Hamude, și pentru el experiența “Insula Iubirii” a reprezentat o schimbare majoră. Deși în plan sentimental a însemnat sfârșitul unei povești importante din viața lui, participarea la show i-a oferit prilejul de a se redescoperi. După despărțire, acesta a continuat să apară sporadic în spațiul public, inclusiv în alte formate de divertisment, precum “Splash! Vedete la apă”.

Loredana, tânăra care îl umilea pe Hamude la Insula iubirii, a devenit femeie de casă

Pentru Loredana, participarea la emisiune a marcat un punct de cotitură. După încheierea filmărilor și finalul relației cu Hamude, aceasta a ales să își construiască o viață complet nouă, departe de lumina reflectoarelor. În timp, și-a refăcut viața personală, s-a căsătorit și a devenit mamă. Prima fetiță a venit ca o binecuvântare, aducând echilibru și fericire în viața fostei concurente. Câțiva ani mai târziu, familia s-a mărit considerabil prin venirea pe lume a încă doi copii – o fetiță și un băiețel, gemeni. Astăzi, Loredana este o mamă devotată și o soție împlinită, dedicându-se în totalitate familiei.

Transformarea sa nu s-a limitat doar la planul personal. Și din punct de vedere al imaginii, Loredana a trecut prin schimbări vizibile. Dacă în emisiune apărea cu un look diferit, acum adoptă un stil mai matur și rafinat. Și-a închis părul cu câteva nuanțe, alegând o cromatică ce îi evidențiază trăsăturile și exprimă o etapă nouă a vieții sale. Pe rețelele de socializare, împărtășește momente din viața de zi cu zi, punând accent pe bucuriile simple și pe timpul petrecut alături de soț și copii. Imaginile transmise online arată o femeie fericită, împlinită și mândră de drumul parcurs.

Foto: social media

”Proverbul – Dragostea e oarbă – a fost făcut pentru mine în acea etapă a vieții. Această emisiune a fost un punct în viața mea în care s-au schimbat toate. M-am regăsit pe mine. Dacă aș avea posibilitatea să schimb ceva, n-aș schimba nimic”, spunea Hamude cu ceva vreme în urmă.

De-a lungul timpului, Hamude a preferat să își mențină viața personală mai discretă, însă este clar că a privit experiența ca pe un moment definitoriu. Participarea la reality-show i-a schimbat perspectiva asupra relațiilor și a propriei persoane, influențându-i parcursul ulterior.

