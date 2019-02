Loto 6/49. Rezultatele extragerii Loto 6 din 49, numerele de joi, 14 februarie 2019

Loto 6 din 49, rezultatele extragerii. Astăzi, 14 februarie 2019, au loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Numerele norocoase vor fi publicate în acest articol la scurt timp după ce se încheie extragerile de la Loteria Română.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,51 milioane de lei (2,21 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,92 milioane de lei (peste 405.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,62 milioane de lei (1,2 milioane euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 298.000 de lei (peste 62.800 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 165.000 de lei (aproximativ 35.000 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 274.400 de lei (peste 57.800 de euro). Imediat ce se extrag numerele norocoase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, acestea vor fi publicate și pe CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Loto 6 din 49:



Joker:



Loto 5 din 40:



Noroc:



Super Noroc:



Noroc Plus:



Loto 6 din 49. Ce s-a câștigat la extragerile de duminică, 10 februarie

La extragerile loto de duminică, 10 februarie 2019, Loteria Română a acordat 20.697 de premii, în valoare totală de 1.338.504,17 lei! Cele șase numere norocoase de la extragerea 6 din 49 nu au fost ghicite de niciunul dintre jucători. Așadar, câștigul de peste 10,5 milioane de lei a fost reportat pentru extragerea de joi, 14 februarie.

Loteria Română a acordat însă 15 premii a câte 13.130 de lei, la categoria a doua a loteriei 6 din 49. la categoria a treia a celui mai popular joc s-au înregistrat 723 de premii a câte 272 de lei și 11.694 de câștiguri a câte 30 de lei. La extragerea Noroc, primele două categorii s-au reportat, iar la categoria a 3-a s-a înregistrat un singur câștig, de peste 89 de mii de lei!