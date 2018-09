Loto 6 din 49 rezultate joi 6 septembrie 2018! Aici vezi numerele câstigatoare! Loteria Română continuă seria extragerilor la Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

După mai mulţi ani, Loteria Română a încheiat colaborarea cu Televiziunea Română, iar tragerile Loto vor fi difuzate începând de săptămâna aceasta de un alt post.Începând cu 6 septembrie, în fiecare joi şi duminică extragerile Loto vor fi la postul România TV, în emisiunea „Românii au noroc“, care începe la ora 18.15.

Joi, 6 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la primele trageri loto ale lunii septembrie Loteria Romana a acordat 21.415 de castiguri in valoare totala de 1.909.912,87 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,3 milioane lei (peste 942.000 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 851.000 de lei (peste 183.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 2,2 milioane lei (peste 474.500 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 27.600 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 264.000 de lei (peste 57.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 99.700 de lei (peste 21.400 de euro).

Loto 6 din 49. Rezultate Loto 6 din 49, numerele extrase joi, 6 septembrie 2018

LOTO 6 din 49: 45 43 28 14 18 4



Noroc: 1 2 2 0 2 9 4



LOTO 5/40: 18 17 15 37 36 6



Super Noroc: 7 0 5 4 8 5



Joker: 19 31 8 33 17 14



Noroc Plus: 3 9 4 8 0 5



Revino pe CANCAN.RO, după ora 18, pentru a aflat numerele extrase.

Cum să câștigi la Loto

Anumite șiruri de numere se repetă periodic la loto, au descoperit jucătorii înrăiți. Să fie vorba de karma sau o escrocherie? Un jucător pasionat a făcut o analiză. Totul a început acum doi ani, cu o statistică a șirurilor de numere care au adus în buzunarele celui ce le-a jucat permanent sume importante de bani, arată Blastingnews. Astfel, există anumite șiruri de numere, care generează câștiguri sigure, chiar după ce scădem toate cheltuielile cu biletele la toate tragerile. Pentru verificarea șirurilor se poate utiliza aplicația „verificare numere” de pe site-ul Loteriei Naționale. Află mai multe despre șirul numerelor care te pot ajuta să câștigi la Loto.