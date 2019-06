Lovitură de teatru! Connect-R, părăsit din nou de Misha: “Eu mi-aş dori, dar nu se mai poate”

Connect-R a fost invitat în emisiunea moderată de Teo Trandafir și a vorbit despre concertul de ziua lui pe care îl va susține la Sala Palatului. Totuși, din discuție nu puteau lipsi referirile la relația sa cu Misha, fosta soție, cu atât mai mult cu cât în lumea showbizului autohton se vorbea despre o posibilă împăcare a celor doi.

Totuși, artistul a ținut să precizeze că și-ar dori o împăcare cu Misha, însă nu crede că ar mai fi posibil. A rămas o relkație de prietenie și atât, iar Maya este cea în jurul căreia ”gravitează” părinții. În ultimă instanță, ”viața merge mai departe”, a conchis Connect-R.

“Nu cred. Nu ştiu. Nu… Eu mi-aş dori, dar nu cred că se mai poate. Nu cred că se mai poate. Suntem ok, suntem prieteni, suntem părinţii Mayei, no hard feelings (n.red. fără resentimente). Viaţa merge mai departe. Eu mi-aş fi dorit, dar înţeleg că există un punct… Înţeleg!”, a spus Connect-R la Kanal D.

”Prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie”

Connect-R nu consideră că ”și-a ratat căsnicia”, fiind de părere că el și Misha nu au avut ”timp” să ”crească împreună”. Totul a fost ”pe repede înainte”. Totuși, vedeta lasă să se înțeleagă că există o portiță către împăcare, fiindcă ”prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie”.

Nu cred că mi-am ratat căsnicia… Ceea ce nu se vede, ce nu se știe este că eu nu cred că mi-am ratat căsnicia. Eu cred că eu și Mihaela nu am avut timp să creștem împreună, totul a fost pe repede înainte, a dfost din dragoste, încă mai e dragoste și cred că va mai fi. Mai devreme am vorbit cu ea. E subiectul meu sensibil, e femeia pe care o iubesc cel mai mult. Avem vacanțe împreună, încă mai avem planuri împreună. Știi cum… timpul înapoi nu poți să-l mai dai, dar prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie. Este genial ca într-un cuplu, atunci când unul are o problemă, să fie o problemă rezolvată în 2. Copilul este sensul evoluției ca viitorul să fie mai bine decât trecutul”, a declarat Connect-Rîn timpul emisiunii „Răi da Buni”.