E departe de a se fi încheiat disputa Magda Ciumac – Tolea Ciumac! Povestea lor e uluitoare, iar serialul atât de urmărit din lumea mondenă continuă cu un nou episod. Și cu un scenariu în care apare și actuala soție a fostului luptător K1, Alina. Între cele două femei a început un adevărat război al declarațiilor, ajuns, până la urmă, în instanță. Magda e cea care a cerut dreptate.

Nu a mai fost cale de împăcare între Magda și Tolea Ciumac, după mai multe scandaluri de răsunet! Cei doi divorțau. Se întâmpla în 2008, la doi ani distanță după ce în viața lor apăruse băiețelul Alexander Sasha. Doar că nici atunci securea războiului nu a fost îngropată. Magda și Tolea au mai trecut, cu diverse acuzații formulate unul înpotriva celuilalt, prin sălile de judecată. Și, când marea bătălie se apropia de sfârșit, a intervenit Alina. Nimeni alta decât actuala soție a lui Tolea. (CITEȘTE ȘI: TOLEA CIUMAC I-A FĂCUT UN CADOU IMPRESIONANT SOŢIEI SALE ALINA LA 3 ANI DE LA CĂSNICIE)

Magda Ciumac a cerut daune de 100.000 de euro!

Iar la tribunal! Magda Ciumac a decis s-o dea în judecată pe Alina, actuala femeie din viaţa fostului luptător de K1. Motivul e unul incredibil şi se pare că şi de această dată este vorba de anumite afirmaţii cu caracter defăimător, pe care actuala soţie a lui Tolea Ciumac le-ar fi făcut cu referire la Magda. La fel s-a întâmplat şi în urmă cu un an, atunci când aceasta a decis să meargă în instanţă pentru a-şi rezolva conflictul cu Alina Ciumac. În plus, pe atunci aceasta îi cerea daune morale de 100.000 de euro. Magistrații de la Tribunalul Bucureşti i-au respins însă cererea. (NU RATA: ”MAFIOTUL DE LA ANIF” + SĂGEATA BARONILOR DE OLT AU SĂRBĂTORIT LOVITURA DE PESTE 50 MILIOANE €!)

Curtea de Apel a întors sentința

Povestea nu s-a încheiat aici. În 2018, Magda câștiga procesul intentat Alinei, pentru calomnie. Actuala soție a lui Tolea o ”călcase în picioare” pe fosta, într-o emisiune TV. ”Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 2.500 de lei cu titlu de daune morale. Respinge celelalte pretenții ale reclamantei, ca neîntemeiate. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.600 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru și onorariu de avocat”, a fost decizia Tribunalului București.

Totul cu drept de apel. Iar Alina l-a făcut. Iar procesul este departe de a se fi încheiat. (VEZI AICI: FOTBALISTUL EURO-FANTASTIC AL LUI GIGI BECALI A COMBINAT-O PE ”PRINȚESICA INSTAGRAMULUI” DIN ROMÂNIA!)

Curtea de Apel București avea să întoarcă sentința! Astfel, pe 1 octombrie a decis astfel: ”Dispune rejudecare la prima instanță sau la instanța competentă. Admite apelurile. Anulează sentința apelată și trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Bucuresti. Cu recurs.” La rândul ei, fosta doamnă Tolea are dreptul să facă apel.

Schimburile de replici care ar fi dus la conflict sunt numeroase, dar vom reda doar unul. În timp ce Magda este creditată cu declarația: ”E o spărgătoare de familii cu fund siliconat”, Alina nu ar fi rămas nici ea datoare: ”Ești o nebună cu acte în regulă!”

