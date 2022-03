Lovitură în mass-media! RTV a ”furat” un reporter de top de la Antena 3! Motivul pentru care a decis să își încheie colaborarea cu Intact Media Group.

Lovitură în mass-media! Cunoscutul reporter Roxana Ciucă va lucra, începând cu data de 26 martie 2022 la România TV, după ce a decis recent să demisioneze de la postul de televiziune Antena 3.

Vezi și NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA! CINE A INTRAT ÎN DIRECT LA ANTENA 3, ÎN TIMPUL UNUI REPORTAJ FĂCUT LA MARE

Contactată telefonic de Gândul.ro, Roxana Ciucă a explicat, în exclusivitate, de ce a ales postul de televiziune RTV și ce urmează să facă pe viitor.

„Dintre toate ofertele, am ales să merg la RTV. Este o televiziune respectată, de mare audiență, cu unii dintre cei mai buni profesioniști, unde mi s-a oferit din start posibilitatea de a face parte din echipă. Am simțit că venirea mea bucură echipa RTV cu care voi lucra. Faptul că am fost timp de 8 ani reporter de teren este o experiență care va continua la fel de frumos ca până acum. Pentru mine este un nou început și sper să conving în continuare că jurnalismul de calitate există și trebuie respectat”, a declarat reporterul Roxana Ciucă.

Roxana Ciucă este absolvent al Facultății deJurnalism și are Master în Comunicare la SNSPA.