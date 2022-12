Lovitura vine din Bali: ”O prind și o bat!” Mega-scandal în lumea ”milionăreselor” din Tik-Tok! Maria Georgiana nu se aștepta la asta nici în ruptul capului

E scandal uriaș între ”milionăresele” de pe Tik-Tok! Maria Georgiana, care, de curând, a renunțat la aparițiile pe OnlyFans, este călcată în picioare de Dana Minodora, o tânără care aproape a bifat și ea, în doar doi ani, primul milion de dolari, din aparițiile pe platforma destinată adulților. Ultima, aflată acum în Bali, o acuză pe ”Regina OnlyFans” că a ”sabotat-o” prin orice mijloace, blocându-i numeroase conturi. Așa că i-a promis răzbunare și a amenințat-o, mai în glumă, mai în serios, cu bătaia. CANCAN.RO are detaliile incendiare și vi le prezintă, în exclusivitate.

Dana Minodora se simte nedreptățită și ”șuntată” de celebra Maria Georgiana, diva care a reușit să se ”strecoare” printre numele grele ale showbiz-ului. Aflată acum în vacanță în Bali, pentru cel puțin două luni, tânăra care și-a început bănoasa muncă acum doi ani, în Bacău, dă de pământ cu ”rivala” ei de pe rețelele de socializare, devenite deja platforme de făcut bani cu lopata.

”Mi-a închis vreo 40 de conturi!”

Dana a strâns aproape un milion de dolari în aproximativ doi ani de OnlyFans, iar acum s-a extins și postează ”diverse” și pe Tik-Tok. Și-i merge brici, că altfel nu s-ar fi mutat în Tenerife, unde și-a cumpărat apartament de 270.000 de euro. Doar că o deranjează atitudinea ”colegei” de breaslă, Maria Georgiana.

”Am aflat numărul ei de telefon acum vreo două săptămâni. Am sunat-o și am întrebat-o ce are cu mine. De vreo doi ani stă pe capul meu, mi-a închis vreo 40 de conturi de Tik-Tok, chiar aseară mi-a închis unul. Are un program cu care face asta, nici nu știu cum să-i spun. Îmi dă report. Îmi dă cam 100 de reporturi pe minut și cu programul ăla îmi închide conturile. Nu înțeleg ce problemă are cu mine?

La un moment dat s-a abonat fostul ei iubit la mine pe OnlyFans și m-a făcut în toate felurile, m-a înjurat, mă rog… L-am întrebat cine e și de ce vorbește așa. Mi-a zis: fă, hai să-ți dau un indiciu, Iași! (n.r. Georgiana e din Iași)”, a început dezvăluirea Dana.

”O fi invidioasă de cum arăt!”

Avea să ducă mai departe șirul acuzelor. ”Apoi, m-a copiat în multe. Mi-am cumpărat casă în Tenerife, a zis și ea că strânge bani să-și cumpere casă în Spania, dar asta nu mă deranjează! Ce probleme are cu mine? O fi invidioasă de cum arăt? O fi invidioasă pe energia mea, că tot timpul transmit o energie pozitivă, habar n-am. Am încercat să vorbesc cu ea, dar, se pare, nu poți rezolva nimic, decât să-i faci același lucru.

Am vorbit cu ea vreo două săptămâni, nu am mai avut atunci reporturi. Dar au început din nou să curgă. Când e plecată prin vacanțe, mă lasă în pace, cum revine, cum încep reporturile. Mi-a închis un cont imediat ce am postat despre mine, că am ajuns în Bali, ce fac eu pe acolo…Așa mi-a făcut și când am ajuns în Tenerife. Nu știu ce-i în mintea ei, de ce a făcut asta? Probabil, ca să nu afle lumea că am ajuns acolo, în Tenerife”, povestește Dana.

”E mică și umflată, zici că e butoiaș!”

Episodul Capatos nu a fost trecut cu vederea. ”După ce am fost invitată la emisiunea Xtra Nignt Show și am spus că plec în Bali, și-a pus și ea la Story că vrea să mearcă în Bali. Nu o înțeleg, spun din nou, pentru că ea nici nu se mai ocupă de OnlyFans, dar stă pe capul meu și-mi închide conturile.

Oricum, suntem diferite total. Ca senzualitate, corp, gândire, energie… Deși suntem amândouă de un metru și ceva (râde), dar nu… Ea e mică și umflată, zici că e butoiaș! Eu fac sală să arăt bine… Mă gândesc că asta e frustrarea ei. Dar eu muncesc, cinci zile din șapte sunt la sală, trag din greu ca să arăt într-un fel, fac ceva, nu stau în fotoliu și mănânc. Pur și simplu, e o tristă în viața reală, e în depresie cinci zile din șapte! Două zile stă prin club, apoi hibernează ca ursul. Ca să închei, pur și simplu, din cauza ei, că tot îmi închidea conturile, o luam mereu de la zero. Îmi fura ideile, îmi închidea mie Tik-Tok-ul sau chiar contul și făcea ea Tik-Tok-uri”, a încheiat Dana Minodora.

Dana Minodora a băgat 300.000 de euro la bursă

Dana Minodora a locuit, până acum doi ani, în Bacău. Acolo s-a apucat de OnlyFans, dar și-a continuat, în paralel, job-ul inițial, care-i aducea un venit de doar 3.000 de lei pe lună. Era, spune ea, fericită și așa. ”Atunci, mă ocupam mai mult de viața mea, spre exemplu, mergeam de două ori pe săptămână pe Ceahlău, mergeam cu bicicleta, dar, de când m-am apucat de Only, nu mai am timp”, zice Dana, care, pe atunci, locuia într-o garsonieră.

Dar s-a îmbogățit peste noapte. Și, cum îi place la căldurică, s-a mutat în Tenerife, unde și-a cumpărat apartament. Și bicicletă, pe care a dat 6.000 de euro. A stat în Spania șase luni, apoi a venit în București, pentru vreo patru luni. Iar din Capitală a ”tăiat-o” în Bali. Își dorea de mult timp să călătorească, iar acum are și finanțele. Bali nu e ultima haltă pentru tânăra moldoveancă.

”După ce am făcut bani, am încercat să investesc într-o casă, iar restul în bursă, pentru a putea să am un venit și din alte părți, nu numai din OnlyFans. Am băgat la bursă, vreo 300.000 de euro, și am cumpărat și doi bitcoins, cu 18.000 de euro”, a povestit Dana Minodora.

Tânăra, plecată acum în experiența vieții prin lume, câștigă și 50.000 de dolari pe lună din OnlyFans, atunci când se pune pe treabă la maximum. Și nu are de gând să se oprească aici.

