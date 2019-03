Lucian Viziru nu vrea sa mai audă de viața publică. Ce meserie are acum

Actorul Augustin Viziru a mărturisit, fără ocolișuri, că îi datorează multe lui Lucian Viziru, cel care a încercat mereu să îl ajute. Fostul cântăreț i-a propus fratelui său inclusiv să se apuce de muzică, numai că nu s-a finalizat nimic în acest sens.

Lucian l-a tras toată viața după el, spune Augustin, încercând chiar și să îl îndrepte către o carieră muzicală. Dar actorul recunoaște că i-a plăcut niciodată să cânte.

„Fratele meu m-a tras toată viața după el. M-a ajutat mereu. A încercat chiar să mă facă și cântăreț. Nu mi-a plăcut niciodată să cânt. Am văzut caseta cum cântam și am spart-o. I-am zis ca dacă mă mai pune să cânt îl sparg cu bătaia. Înainte de Lacrimi de Iubire eu tot așa…n-aveam niciun plan. M-a adus fratele meu la un casting fără să știu. Când am intrat acolo erau 20-30 de actori, eu habar n-aveam. Erau două roluri disponibile, unul de gay, pe care l-a jucat Bartoș în alt proiect și unul de un golănaș care făcea trafic de droguri. Am dat probă cu Iura Luncașu, el m-a propulsat către actorie și mă bucur că l-am ascultat. Eu am crezut că e o glumă când am luat castingul la Lacrimi de Iubire. L-am sunat pe frate-miu, el mi-a confirmat….Până la urmă am luat castingul și de atunci timp de 9 ani de zile am fost propus pentru roluri negative. Mereu am fost bad boy. Îmi și plăcea, recunosc. S-a dovedit că actoria este o meserie care mie îmi place foarte mult”, a povestit actorul pentru click.ro.

Augustin Viziru: ”Nu înțeleg, dar apreciez ce face”

În ceea ce îl privește pe Lucian, acesta nu mai vrea să audă de viața publică, transmite fratele său.

”În schimb fratele meu, Lucian Viziru, este antrenor de tenis profesionist. Pe el nu îl mai interesează viața publică. Nu înțeleg, dar apreciez ce face. E ceva foarte greu la vârsta lui…a dat dovadă de curaj, a luat-o de la zero”, a mărturisit Augustin Viziru la Click TV!