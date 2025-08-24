Luis Gabriel a devenit tată pentru a doua oară! Haziran a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă

Este bucurie mare în familia lui Luis Gabriel și a lui Haziran. Cei doi au devenit părinți pentru a doua oară astăzi, 24 august. Partenera artistului a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit nota zece din partea medicilor. Cuplu a împărtăși veștile cele mari și cu fanii din mediul online. Ce nume au ales pentru fetița lor?

Luis Gabriel a devenit tată pentru a doua oară. De data aceasta, în familia cântărețului a apărut o fetiță, care a adus multă bucurie. Micuța s-a născut astăzi, 24 august, prin cezariană. Nașterea a decurs perfect, iar Haziran abia a așteptat momentul în care și-a strâns bebelușul în brațe.

Proaspăta mămică a împărtăși veștile cele mari și cu urmăritorii din mediul online. Aceasta a publicat câteva fotografii în care apare alături de fetița ei și a dezvăluit și numele pe care îl va purta. Se pare că micuța se numește Meleim Leylifer Rose.

Haziran, naștere programată în cel mai mic detaliu

A doua sarcină a fost mult mai ușoară pentru Haziran. De data aceasta a știut la ce să se aștepte, iar lucrurile au mers cum nu se poate mai bine. Partenera lui Luis Gabriel a ales să nască prin cezariană și a ales cu atenție data.

Aceasta și-a dorit ca Luis Gabriel să fie alături de ea în momentul cel mare, așa că nașterea a fost programată în așa fel încât artistul să fie liber, nu plecat la vreun concert. Însă, deși a pregătit totul în detaliu, micuța Meleim a decis să vină pe lume cu o zi mai devreme.

„La final de august urmează să vină pe lume, pe 25 ar trebui. O să nasc prin cezariană. Nu avem altă variantă, pentru că trebuie să programăm în funcție de Luis, ca să fie acasă. Dacă se nimerește să fie la vreun concert, cine știe pe unde, prin Germania, și el nu e acasă, nu ar fi în regulă”, declara în urmă cu ceva timp soția lui Luis Gabriel.

Foto: Instagram