Luis Gabriel, primele declarații după ce s-a infectat cu COVID. “Am crezut că este o simplă răceală” + Cine are grijă de artist

Luis Gabriel s-a infectat cu COVID, însă a realizat târziu acest lucru. Pentru că este vaccinat, a crezut că este vorba de o simplă răceală. Din păcate pentru el, a fost diagnosticat pozitiv.

Luis Gabriel s-a imunizat cu serul dezvoltat de Johnson&Johnson. Nu a scăpat de virus și, în cadrul unui interviu, a mărturisit că primele zile au fost mai dificile. Din fericire, acum se simte mai bine și așteaptă cu nerăbdare să-și reia activitatea.

“Trebuia să plec în Anglia la concert și trebuia să mă testez ca să plec la aeroport – sunt și vaccinat cu Johnson – mi-a ieșit pozitiv. Am crezut că este o simplă răceală. Mă simt bine acum, mi-a trecut. Două, trei zile m-am simțit rău. Aveam frisoane, temperatură, m-a durut capul, tușeam foarte rău. (…) Cel mai rău îmi pare că nu am ajuns unde aveam datoria să ajung, unde trebuia să cânt. Am reprogramat”, a spus Luis Gabriel, la Antena Stars.

Luis Gabriel: “Iubita are grijă de mine. Și-a făcut testul, dar i-a ieșit negativ”

Din fericire, Luis Gabriel o are alături pe iubita lui, care l-a îngrijit de când s-a infectat cu COVID. Tânăra s-a testat, iar rezultatul a fost negativ.

“Iubita mea nu are, dar ea e lângă mine. Se trezește noaptea să vadă dacă am febră, are grijă de mine. Ea și-a făcut testul, dar i-a ieșit negativ”, a mai spus artistul.

În ultima lună, mai multe vedete s-au infectat cu COVID

În ultima lună, tot mai multe vedete au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2. Elena Merișoreanu, Maria Ilioiu sau Monica Anghel aveau ambele doze de vaccin, dar în ciuda acestui lucru au fost depistate pozitiv la noul coronavirus.

Theo Rose, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Viorica de la Clejani și mulți alții au fost și ei diagnosticați cu COVID-19 în ultimele săptămâni.