Dintre „toate diamantele” apărute în ultima vreme în showbiz, el a strălucit cel mai puternic! CANCAN.RO a stat de vorbă cu artistul-fenomen care a zăpăcit Youtube-ul și TikTok-ul, Luis Gabriel! Am aflat lucruri inedite despre debutul său în muzică, dar și despre relația cu iubita lui, Haziran, o altă artistă ascultată de mulți fani.

Luis Gabriel a vorbit în premieră despre cum s-a lansat în muzică, dar și despre iubita lui, Haziran.

Artistul a lansat piesa „Toate diamantele” după ce l-a cunoscut pe Ionuț Cercel, care s-a și ocupat îndeaproape de el. La momentul respectiv, Luis Gabriel nu s-ar fi gândit nicio secundă că va ajunge locul 1 în trendingul de pe Youtube și nici viral pe TikTok, însă oamenii care l-au ascultat s-au lăsat cuceriți încă din prima clipă de vocea lui, astfel că piesa a ajuns la aproape 100 de milioane de vizualizări.

„Sper doar că nu mă voi schimba niciodată”

Ionuț Cercel ar fi fost convins că va da lovitura după ce-l lansează pe Luis Gabriel, ceea ce s-a și întâmplat. Despre debutul în muzică am vorbit cu Luis Gabriel, care ne-a spus că nu s-a așteptat nicio secundă să devină atât de cunoscut și apreciat.

(VEZI ȘI: IONUŢ CERCEL VA FI TĂTIC! MANELISTUL A FĂCUT CHIAR EL ANUNŢUL. CUM ARATĂ MAMA VIITORULUI SĂU COPIL)

„Nu am ajuns să mă cunosc atât de bine, dar despre mine pot să vă spun că sunt un băiat modest. Am jucat fotbal și am dat de cineva care a vrut să parieze pe mine în muzică, mai exact Ionuț Cercel.

M-a ajutat enorm și am lansat împreună cea mai ascultată melodie. Acum sper doar că nu mă voi schimba niciodată și că succesul pe care îl am nu mă va face să fiu alt om, că știți cum se întâmplă. Consider că am principii de viață solide și o coloană vertebrală și voi rămâne mereu la fel, același băiat cu suflet bun care tratează pe toată lumea în mod egal.

(NU RATA: LOREDANA GROZA, SURPRIZE DUPĂ SURPRIZE DE ZIUA EI! SĂRBĂTORITA A FĂCUT DUET CU LUIS GABRIEL ȘI PRINȚESA DE AUR)

”Cânt ce simt și trăiesc prin muzică!”

Luis Gabriel spune că succesul său vine pentru că trăiește prin muzică și simte ceea ce cântă: Nu m-am gândit niciodată că voi deveni atât de apreciat, atât de iubit. Pot doar să spun că îmi tresare inima de bucurie atunci când văd că melodiile mele ajung la inimile oamenilor. Eu cânt ceea ce simt, trăiesc prin muzică, iar dacă mesajul meu ajunge la sufletul lor, sunt un artist fericit și împlinit.

Și înainte să mă lansez în muzică eram foarte iubit, am un caracter frumos, sunt un om modest, vorbesc cu toată lumea, sunt prietenos. Oamenii îmi spun mereu că sunt ca un «pansament», îmi place să-i ascult, să-i ajut. Mă consider un om bun, un om normal. Cred că omenia trebuie să fie, în viață, mai presus de orice”, a spus Luis Gabriel, pentru CANCAN.RO.

A cerut-o de soție pe Haziran după un an de relație

Supranumiți „Diamantul și Perla”, Luis Gabriel și Haziran trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, în note muzicale, căci așa a început relația lor. Cei doi s-au cunoscut, s-au plăcut, iar acum formează un cuplu extrem de sudat: locuiesc împreună, fac totul împreună, cântă împreună și împart bune și rele.

Pentru că totul a mers ca la carte, Luis Gabriel s-a gândit să o ceară de soție pe frumoasa lui iubită, iar răspunsul acesteia a fost, evident, un mare „Da”: „Suntem împreună de un an. Chiar dacă pentru unii înseamnă puțin timp, noi am trăit într-un an cât alții în zece și ne iubim necondiționat.

M-am decis să o cer în căsătorie pentru că ea este femeia vieții mele, ea s-a născut atunci când m-a cunoscut pe mine. Ne iubim, ne respectăm și avem încredere unul în altul și sunt bucuros că am găsit, într-o lume atât de mare, omul meu de suflet”, a mai spus Luis Gabriel, pentru CANCAN.RO.